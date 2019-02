Das Iran-Fieber der Regierung Trump steigt kontinuierlich an; schon werden in Washington bedenkliche Parallelen zum Fiasko der US-Intervention in Saddam Husseins Irak vor 16 Jahren sichtbar. Waren es damals vermeintliche Massenvernichtungswaffen, so sind es nun Teherans Raketen, die Einmischung der Ayatollahs in Syrien, im Irak und im Jemen sowie Donald Trumps irrige Überzeugung, der Iran habe das 2015 abgeschlossene Atomabkommen gebrochen und befinde sich auf dem Weg zur Bombe.