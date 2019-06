Sicherheitsrat mahnt Iran und USA zu «maximaler Zurückhaltung»

Der UN-Sicherheitsrat in New York befasste sich zwei Stunden lang hinter verschlossenen Türen mit der Lage in der Golf-Region. In der Erklärung rief das Gremium «die beteiligten Parteien und alle Länder in der Region zu grösster Zurückhaltung» auf. Divergenzen müssten «friedlich und durch Dialog» beigelegt werden. In einer eigenen Erklärung riefen Deutschland, Frankreich und Grossbritannien zu «Deeskalation und Dialog» sowie Respekt vor dem internationalen Recht auf.

Der Sicherheitsrat verurteilte ausserdem die jüngsten Angriffe auf Tanker in der Region. Sie seien eine ernsthafte Bedrohung für die weltweite Energieversorgung und für Frieden und Sicherheit.

Die USA haben den Iran für die Angriffe auf die Tanker verantwortlich gemacht, was Teheran zurückweist. Der kommissarische US-Botschafter bei der UNO, Jonathan Cohen, bekräftigte im Sicherheitsrat, der Iran sei der einzige staatliche Akteure mit «den Fähigkeiten und einem Motiv», solche Angriffe zu verüben.

Legte angebliche Beweise gegen den Iran vor: Jonathan Cohen spricht vor dem UNO-Sicherheitsrat. (Quelle: AFP/Spencer Platt)

Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, scheiterten die USA im Sicherheitsrat aber mit dem Versuch, in der Erklärung einen «staatlichen Akteur» für die Tanker-Angriffe verantwortlich zu machen. Russland, ein Verbündeter des Iran, lehnte eine solche Formulierung demnach ab.

In der Erklärung wird der Iran nicht namentlich erwähnt. Eingegangen wird auch nicht auf den Abschuss einer US-Drohne durch die iranischen Revolutionsgarden vergangene Woche. Die USA hatten die Sitzung des Sicherheitsrats nach dem Drohnenabschuss beantragt. Präsident Trump erwog gar einen militärischen Vergeltungsangriff, sagte diesen aber nach eigenen Angaben kurzfristig ab.

