Pompeo würdigt Merkel als «grosse Freundin der USA»

Deutschland sei ein «enorm wichtiger Partner» seines Landes. Beide Länder stünden vor grossen Herausforderungen. Sie arbeiteten zusammen, um «nicht nur in autoritären Regimen in Europa, sondern in der ganzen Welt» Millionen Menschen aus schwierigen Situationen zu helfen.

Beim anschliessenden Gespräch zwischen Merkel und Pompeo sollte es um Afghanistan, den Ukraine-Konflikt, die Zukunft Syriens und Frieden für Libyen gehen.

Lob an AKK

Der US-Aussenminister lobte insbesondere die Zusage der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die deutschen Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Alle müssten zusammenarbeiten, damit die Nato eine «wichtige Macht für das Gute in der Welt» bleibe.

Die Nato-Staaten hatten sich verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Deutschland liegt allerdings klar darunter, was die USA regelmässig kritisieren. Kramp-Karrenbauer sagte am Donnerstag zu, dass Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel bis spätestens 2031 erreichen wolle.

Warnung vor Russland und China

Zuvor warnte Pompeo vor einer Bedrohung durch eine aggressive Politik Russlands und Chinas. Er rief die westlichen Verbündeten dazu auf, die Freiheit immer wieder aufs Neue zu verteidigen.

«Russland – angeführt von einem ehemaligen KGB-Offizier – marschiert in seine Nachbarländer ein und bringt Oppositionelle um», sagte Pompeo am Freitag in einer Rede bei der Körber-Stiftung in Berlin anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls. Der kommunistischen Führung in Peking warf der US-Aussenminister vor, eine «neue Vision des Autoritarismus» zu verwirklichen.

Pompeo verglich die Situation für die Opposition in Russland und China mit jener in der ehemaligen DDR. Russische Behörden gingen in der Ost-Ukraine und der besetzten Krim «mit Razzien und Folter» gegen die Krimtataren sowie Ukrainer vor, die die «russische Aggression» ablehnten, sagte der US-Aussenminister. «In Tschetschenien verschwindet einfach jeder, der von den Behörden als 'unerwünscht' angesehen wird.»