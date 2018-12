«Onkel Settimo» und die neue Kuppel

Mit 80 Jahren sind die meisten Menschen schon eine Weile in Pension. Und natürlich altersweise. Settimo Mineo aus Palermo soll gerade die Führung eines grossen, weltberühmten Verbrechersyndikats übernommen haben: der Cosa Nostra. Er war offenbar auserlesen, die sizilianische Mafia in eine neue Ära zu führen, als «Capo dei capi» und Erbe von Totò Riina, der vor einem Jahr gestorben war. Mit 80 also, das hört sich ironisch an. Die neue Epoche ist allerdings auch schon wieder vorbei. Monatelang haben die Carabinieri «Onkel Settimo» beschattet, bevor sie ihn nun mit 46 weiteren Kadern und Mitläufern der Organisation festnahmen.