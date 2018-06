Merkel nach G7-Eklat: «Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die zurückgezogene Zustimmung von US-Präsident Donald Trump zur gemeinsamen Erklärung der G7-Staaten scharf kritisiert. Diese Rücknahme per Tweet sei «ernüchternd und ein Stück deprimierend», sagte Merkel am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Anne Will». Sie sei weiterhin der Ansicht, dass Trump in «vielen Fragen» die Prinzipien der G7-Staaten teile. Die Entscheidung Trumps bedeute aus ihrer Sicht nicht das Ende der transatlantischen Partnerschaft.

«Aber die Kündigung dieses Communiqués ist jetzt natürlich schon ein einschneidender Schritt», fügte die Kanzlerin hinzu. Merkel erfuhr von Trumps Entscheidung nach eigenen Worten auf dem Rückflug vom G7-Gipfel in Kanada. Es sei für sie ein «ernüchterndes Erlebnis» gewesen, dass Trump die «mühsam ausgehandelte» Erklärung aufgekündigt habe.

Die Kanzlerin hielt an den EU-Vergeltungszöllen gegen die USA fest: «Wir lassen uns nicht eins ums andere Mal über den Tisch ziehen. Wir handeln dann auch.» Die USA hätten rechtswidrig im Sinne der WTO-Regeln gehandelt, die EU werde nun wie angekündigt reagieren – aber im Rahmen der WTO-Regeln. Ausdrücklich verwies Merkel darauf, dass auch Kanada am 1. Juli Gegenmassnahmen ergreifen werde.

Auf die Frage, was die EU tun werde, wenn Trump weiter eskaliere, sagte Merkel: «Dann müssen wir uns wieder überlegen, was wir tun.» Derzeit versuche man noch, etwa Strafzölle auf Autoimporte zu verhindern. Falls die USA neue Zölle verhängen würden, «dann wird die EU hoffentlich wieder genauso gemeinsam agieren wie sie das jetzt auch getan hat». Die EU könne sich nur behaupten, wenn sie zusammenstehe.

Trump-Berater: «Verrat – ein Messer in den Rücken gestossen»

Zuvor hatte bereits der deutsche Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) das Verhalten Trumps missbilligt. «Mit einem Tweet kann unheimlich viel Vertrauen sehr schnell zerstört werden», schrieb Maas am Sonntag auf Twitter. «Umso wichtiger ist es, dass Europa zusammen steht und seine Interessen noch offensiver vertritt», fügte der Minister hinzu. Ein vereintes Europa sei die Antwort auf Trumps «America First».

Aus Verärgerung über den kanadischen Premierminister Justin Trudeau hatte Trump am Samstag nachträglich der von allen G7-Staaten verabschiedeten Gipfelerklärung die Unterstützung entzogen. Diese Brüskierung der Partner verband der US-Präsident mit einer persönlichen Beleidigung Trudeaus. Trumps Ärger hatte sich an dessen Ankündigung entzündet, als Reaktion auf die Strafzölle der USA Gegenzölle zu erheben.

Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow verteidigte indes den US-Präsidenten und warf Trudeau Verrat vor. «Er hat uns das Messer in den Rücken gestossen», sagte Kudlow am Sonntag dem Fernsehsender CNN. Kudlow begründete die Kehrtwende Trumps auch damit, dass dieser kurz vor seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un den Eindruck der «Schwäche» habe vermeiden wollen.

Trump beleidigt Trudeau als «sehr unehrlich und schwach»

Trumps nachträgliche Aufkündigung der Gipfelerklärung stellt einen beispiellosen Affront in der mehr als 40-jährigen Geschichte der G7 dar. Das Communiqué war in mühseligen Verhandlungen erst kurz vor Abschluss des Gipfels fertiggestellt worden.

Aus Trumps Delegation verlautete zunächst, der früher abgereiste Präsident trage das Communiqué mit. Aus dem Präsidentenflugzeug Air Force One setzte Trump dann aber zwei Twitter-Botschaften ab, in denen er seine Unterstützung aufkündigte, und den kanadischen Gastgeber Trudeau beleidigte. Trudeau habe sich während des Gipfels noch «zahm und mild» verhalten, um dann hinterher sein Verhalten zu ändern, erklärte Trump. Trudeaus Verhalten kritisierte er als «sehr unehrlich und schwach».

