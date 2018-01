Grosse Fahrt ins Ungewisse

Bei schönem Wetter könnte man am Horizont die Konturen der englischen Küste erkennen. Doch derzeit herrscht stürmisches Winterwetter über dem Hafen Zeebrugge, und das Hochhaus der Hafenverwaltung am Dock ist in dichtes Grau gehüllt. Unten legt gerade die Aquarius ACE ab, beladen mit Autos. Oben in der Chefetage gesteht Joachim Coens, dass ihm der Brexit durchaus Kopfschmerzen bereite.

«Wie sollen wir uns vorbereiten?», klagt der Geschäftsführer des Hafens von Zeebrugge. Die Briten wüssten ja selber noch nicht, was sie genau wollten. Und vielleicht träten sie ja am Ende gar nicht aus? Der Brexit ist nicht nur für die Briten eine Fahrt ins Ungewisse, sondern auch für ihre Partner auf dem Kontinent. Einige Regionen sind mehr betroffen als andere. Joachim Coens weiss, dass Flandern und der Hafen Zeebrugge je nach Brexit-Deal die Konsequenzen besonders zu spüren bekommen.

Nur die Geografie werde sich nicht ändern, Grossbritannien der Nachbar auf der anderen Seite des Ärmelkanals bleibt, sagt Coens. Abgesehen davon wird nach dem Austritt der Briten vieles anders sein. Alle bereiten sich vor auf den Tag X. In Antwerpen haben sie sonst immer nur in Asien oder in Lateinamerika für ihren Hafen nahe von Europas grossen Industriezentren geworben. Jetzt schicken sie erstmals Roadshows nach Grossbritannien und einen permanenten Vertreter nach London.

1 Million wird jährlich nach Grossbritannien verschifft

Zeebrugge ist zwar mit 40 Millionen Tonnen Güter pro Jahr nur der kleinere Konkurrent von Antwerpen, aber sehr viel exponierter als Europas zweitgrösster und diversifizierter Hafen. Fast die Hälfte der Güter, die in Zeebrugge verladen werden, sind für Grossbritannien bestimmt. Zeebrugge ist unter anderem Europas grösster Umschlagplatz für Autos. 1 Million wird jährlich alleine nach Grossbritannien verschifft. Im Dezember registrierte die Hafenbehörde erstmals seit Jahren einen kleinen Rückgang im Verkehr. Geschäftsführer Coens wertet das als erste Auswirkung des Brexit. So dürften einige Briten angesichts der unsicheren Zukunft den Kauf eines neuen Autos vorerst hinausschieben.

Mehr Sorgen macht sich der Hafenchef bei Produkten des täglichen Bedarfs. Der Fruchtsafthersteller Tro­pi­cana zum Beispiel lässt den Saft in grossen Schiffen aus Brasilien nach Zeebrugge transportieren, wo er in Tetrapack abgefüllt und nach Grossbritannien gebracht wird. Wenn das Pfund weiter schwächelt und die Inflation hoch bleibt, schadet das der Kaufkraft. Die Briten werden dann vielleicht weniger Orangensaft zum Frühstück trinken. Oder weniger von den Kiwis essen, die aus Neuseeland über Zeebrugge auf ihren Tisch kommen.

«Werden die Briten kaufen können wie bisher?», sorgt sich Joachim Coens. Gegen einen Kaufkraftverlust der Briten kann der joviale Geschäftsführer mit Ausblick über die Docks und Hebebrücken nichts tun. Über Zeebrugge oder Brügge an der See, wie der Hafenort wörtlich übersetzt heisst, wird deutlich mehr Richtung Grossbritannien exportiert als importiert. Irgendwoher müssen die Briten die Produkte, die sie nicht selber herstellen oder anbauen können, auch in Zukunft einkaufen. Und endlos kann auch der Autokauf nicht aufgeschoben werden. So zumindest die leise Hoffnung in Zeebrugge.

Konkurrenz aus Rotterdam

Vorerst aber laufen die Vorbereitungen auf den Austritt der Briten: «Wir werden in Zeebrugge eine Grenze haben», weiss der 51-Jährige. Grossbritannien wird nicht mehr im Binnenmarkt und nicht mehr in der Zollunion sein. Das heisst, es wird Kontrollen brauchen, viel neuen Verwaltungsaufwand und mehr Zeit, bis die Güter abgefertigt beziehungsweise weitertransportiert werden können. Zoll- und Logistikexperten werden dringend gesucht. Die Konkurrenz ist gross, denn auch im nahen Rotterdam wollen sie bis zum Austritt der Briten am 29. März 2019 über 100 Spezialisten einstellen. Das alles wird neben Zeit auch Geld kosten. Joachim Coens will die Digitalisierung vorantreiben, damit die Abwicklung und der ganze Papierkram erledigt werden können, bevor die Schiffe im Hafen einlaufen.

In Zeebrugge will man nicht warten, bis klar ist, ob es nun einen harten oder einen weichen Brexit geben wird. Beim schlimmsten Szenario ohne neuen Deal könnten auf Autos oder auf den Orangensaft happige Zollabgaben zwischen 10 und 30 Prozent fällig werden. Kürzlich erst kam EU-Chefunterhändler ­Michel Barnier vorbei, um sich am Brückenkopf der britischen Konsumenten ein Bild zu machen. Coens versteht die Überlegungen der EU, es den Briten nicht zu einfach zu machen, weil andere Länder folgen könnten. Der Hafenchef will die ökonomischen Fragen aber auch berücksichtigen: «Selbst wenn Grossbritannien nie Mitglied gewesen wäre, hätten wir ein Interesse an einem möglichst guten Handelsabkommen mit unserem nächsten Nachbarn.»

Joachim Coens setzt darauf, dass es einen Deal gibt. Zumindest für die Autos, was für Zeebrugge zentral ist. Überhaupt will der Hafenchef optimistisch bleiben. Hoffnungen gibt es im Verkehr mit Irland, Skandinavien, Richtung Türkei und Iran gibt es neue Verbindungen. Im vergangenen Jahr kam zudem der erste Zug mit Volvos aus China und machte Zeebrugge zur Station auf der frisch belebten Seidenstrasse.

(Tages-Anzeiger)