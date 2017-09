Erdogan schlachtet Deutschlands Nachsicht mit PKK aus

Deutschland erlaubt den Anhängern einer verbotenen Terrororganisation eine Kundgebung, die von der Polizei abgesichert wird – das passt exakt ins Bild vom doppelzüngigen Westen, das die türkische Regierung vor ihren eigenen Anhängern verbreitet.

Es mag gute Gründe dafür geben, dass die PKK-nahe Kundgebung von Köln am ­Wochenende trotz verbotener Inhalte und Symbole nicht aufgelöst wurde. Die Polizei muss zwischen der Strafverfolgung und dem Risiko grossflächiger Ausschreitungen abwägen.

Doch das ändert nichts daran, dass Deutschland den Eindruck erweckt, dass sich antitürkische Gruppen ungestört auf den Strassen des Landes tummeln dürfen, während türkische Regierungspolitiker ein Auftritts­verbot erhalten.

Präsident Erdogan wird dies zu nutzen wissen. Ankara reagierte prompt auf die Kölner Kurdendemo und bestellte den deutschen Botschafter ein weiteres Mal ins Aussenministerium ein, um ihm die Verärgerung der türkischen Seite klarzumachen.

In regierungsnahen türkischen Medien ist von einem «PKK-Festival» die Rede, das von den deutschen Behörden genehmigt worden sei.

Angesichts der seit Monaten anhaltenden Spannungen zwischen beiden Ländern ist die Kundgebung von Köln für die türkische Regierung ein gefundenes Fressen. Wenn demnächst auf internationaler Ebene wieder einmal der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus beschworen wird, dürfte die Türkei diese Kölner Kundgebung als Beispiel dafür ins Feld führen, warum auf diesem Gebiet so wenig vorangeht.

Dass Deutschland relativ lasch mit der verbotenen PKK umgeht, gibt selbst die Bundesregierung zu. Seit Jahren kann die Kurdenguerilla in der Bundesrepublik und anderen Staaten der EU Schutzgelder sammeln und ihre Anhänger mobilisieren. Damit beschädigen die Europäer ihre eigene Glaubwürdigkeit.

«Die Schlange, die mich nicht beisst, soll tausend Jahre leben», heisst ein türkisches Sprichwort, das am Bosporus häufig für die Haltung des Westens gegenüber der PKK zitiert wird.

Aus türkischer Sicht nährt die Toleranz gegenüber PKK-nahen Veranstaltungen wie der in Köln zudem den Verdacht, dass die Europäer den Sturz der Erdogan-Regierung anstreben.

Wenn die PKK ungestört aufmarschieren darf, erscheint selbst die Aufnahme von friedlichen türkischen Regierungsgegnern durch die Bundesrepublik für die Türkei wie Hilfe für den nächsten Umsturzversuch.

An diesem Montag stehen in Istanbul erneut 30 türkische Journalisten vor Gericht und müssen allein wegen ihrer Artikel teilweise mit lebenslangen Haftstrafen rechnen. Deutsche Kritik an diesen Zuständen dürfte in der Türkei mit einem Schulterzucken aufgenommen werden.

