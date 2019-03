Erdogan erklärt AKP zur Siegerin der Kommunalwahl

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine islamisch-konservative Regierungspartei AKP zur Gewinnerin der Kommunalwahl erklärt. Dabei blendete er aus, dass die Hauptstadt Ankara wie auch die Millionenstadt Izmir am Mittelmeer offenbar an die Opposition verloren zu gehen drohte. Und auch die grösste Stadt, Istanbul, schien der AKP am späten Sonntagabend alles andere als sicher.