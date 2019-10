Ein Kamel sorgt für die vielleicht lustigste Parlamentsdebatte

Das neue dänische Tierschutzgesetz allerdings machte dem Zirkusleben ein Ende: «Wildtiere gehören weder in einen Stall noch in eine Zirkusarena», erklärte Morgens Jensen, der Minister für Lebensmittel, Fischerei und Gleichstellung der Geschlechter. Die Regierung möchte für artgerechte Haltung sorgen.

Und so schaffte es die Freundschaft von Ramboline und Ali vergangene Woche sogar in die Regierungserklärung der sozialdemokratischen Premierministerin Mette Frederiksen – und sorgte nach immerhin 14 Stunden Haushaltsdebatte um Mitternacht herum für einen denkwürdigen Moment in der dänischen Parlamentshistorie: Nicht nur prustete Mette Frederiksen selbst so los, dass sie eine ganze Weile nicht mehr weitersprechen konnte, am Ende bog sich das ganze Parlament vor Lachen.

Frederiksen musste den Parlamentariern nämlich erklären, warum ihre Regierung für eine Summe von umgerechnet 1,5 Millionen Euro nicht nur die vier letzten Zirkuselefanten Dänemarks (Lara, Djungla, Jenny und besagte Ramboline) gekauft hatte, sondern auch noch ein Kamel dazu. Der Videoclip der Erklärung Frederiksens zählte in der vergangenen Woche zu den meist gesehenen Dänemarks.

Dank auch an die Rechte

«Was wir nicht wussten als wir den Kauf einfädelten», sagt Frederiksen in dem Clip, «und das ist nicht zum Lachen – ist, dass Ramboline, also eine der Elefantenkühe auch einen Freund hatte, und zwar ein Kamel.» Ungefähr an der Stelle fängt sie dann doch an zu lachen und mag sich kaum mehr einkriegen. «Das Kamel heisst natürlich Ali», sagt sie dann, «und wir bekamen den Hinweis, dass es verkehrt wäre, Ramboline und Ali zu trennen.»

Frederiksen bedankt sich sodann bei den beiden rechtspopulistischen Parteien, der Dänischen Volkspartei und den Neuen Bürgerlichen, dass diese dem Kauf zugestimmt hatten. «Und das, obwohl das Kamel Ali heisst», wie sie hinzufügte. «Wenn also gesagt wird, dass jetzt Ali an der Reihe ist, dann stimmt das sogar.» Damit spielte die Premierministerin an auf den Wahlkampf der Dänischen Volkspartei DF.