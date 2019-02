Das Internet ist den Abgeordneten nicht geheuer: Russische Soldaten dürfen per sofort keine Smartphones, Tablets oder andere Geräte mehr auf sich tragen, mit denen man ins Internet kommt. Die letzten Jahre waren im Netz immer wieder Selfies von Soldaten kursiert, die Rückschlüsse auf Truppenbewegungen oder den Dienstort der Betroffenen zuliessen – zum Beispiel in der Ukraine. Doch das ist erst der Anfang: Das russische Parlament will der Freiheit im Internet generell zu Leibe rücken.