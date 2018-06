Die Kanzlerin im Kreuzverhör

Prime Minister’s Questions

Tony Blairs Albtraum

Nichts hat der wenig furchtsame Tony Blair so gefürchtet wie das Kreuzverhör im britischen Unterhaus. In seiner Autobiografie nannte der frühere Premier (1997–2007) den Weg zu den Befragungen einen Gang «zum Schafott»: «Die ‹Prime Minister’s Questions› waren ohne Zweifel die nervenaufreibendsten, peinlichsten, angespanntesten Momente in meiner Zeit als Regierungschef.» Nie habe er gewusst, was ihn erwarte. Vor allem während des höchst umstrittenen Irakkriegs setzten die Abgeordneten Blair unerbittlich zu.



Befragungen des Regierungschefs haben in London eine jahrhundertelange Tradition. Winston Churchill legte 1953 fest, dass die Fragen jeweils dienstags und donnerstags beantwortet würden – Harold Macmillan formte daraus 1961 das bekannte Ritual.Ausgerechnet eine von Blairs ersten Amtshandlungen war es schliesslich, die zwei Befragungen an einem Tag zusammenzufassen, jeweils während einer halben Stunde am Mittwochmittag.



Obwohl Abgeordnete, Regierungschefs und Publikum zunehmend klagten, die Befragungen seien zu krawallig, zu chaotisch oder zu laut geworden, gelten sie gemeinhin doch als Beleg für die Lebendigkeit der britischen Demokratie. «Die Briten verstehen es, lebhaft und pointiert zu debattieren», sagte Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, in der «Zeit». Der Bundestag sei im Vergleich dazu eher ein «Arbeitsparlament», in dem weniger öffentlich debattiert, dafür aber in den Kommissionen direkter Einfluss auf die Politik genommen werde. (de.)