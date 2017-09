Das russische Herrschaftssystem wird unberechenbar

An der Grenze zu Polen, Litauen, Lettland und Estland starteten Moskau und Minsk am Donnerstag eine Truppenübung mit 12 700 Soldaten. Der Einsatz läuft unter dem Titel ­Sapad, was übersetzt Westen heisst. Die betroffenen Länder befürchten, dass es nicht nur um eine Übung, sondern eine längerfristige Stationierung geht.

Schon im Vorfeld des Manövers «Sapad 2017» jagt Russland dem Westen gehörige Angst ein. Vom grössten militärischen Manöver seit Ende des Kalten Kriegs ist im Westen inzwischen die Rede. Bei diesen Worten könnte der Eindruck entstehen, als stünden hunderttausend Soldaten Gewehr bei Fuss an der West­grenze bereit.

Diese Vermutungen und Ängste beruhen nicht auf Fakten aus russischen Quellen. Moskau tut unterdessen nichts dafür, dem entgegenzuwirken. Im Gegenteil. Es überlässt den Westen seinen Fantasien. So ist das Manöver, noch bevor es angefangen hat, bereits ein genialer PR-Erfolg. Dem Westen schlottern die Knie. Russland wird wahrgenommen – so, wie sich der Kreml präsentiert – omnipotent und omni­präsent.

Und Europa fühlt sich unwohl. Aus Sicht des Kreml, der sich zum Hort traditioneller Werte emporschwang, ist dies ein Zeichen westlicher Verweichlichung und mangelnder Wehrhaftigkeit. Nicht zuletzt im russischen Verständnis auch ein Moment des Sittenverfalls. Überdies weiss der Kreml, dass nach Grossübungen Aufmerksamkeit schnell schwindet.

Russlands Truppen schlagen nicht zu, ­solange die Welt zuschaut. Auch auf der Krim und in Georgien verging nach den Manövern erst einige Zeit. Moskau lebt vom Überraschungsmoment und vom Aufmerksamkeitsdefizit im Westen. Die Bedrohung wird dort gerne verdrängt. Nicht die Militärs neigen dazu. Öffentlichkeit und Politik laufen Gefahr, sich Illusionen über den Nachbarn hinzugeben.

Die Bedrohung ist ernst zu nehmen, wenn auch nicht unmittelbar. Das russische Herrschaftssystem wird immer unberechenbarer. Woher wollen wir wissen, ob ein Kremlchef unter innenpolitischem Druck nicht eines Tages zum militärischen Befreiungsschlag ausholt? Ausgeschlossen ist es nicht, auch wenn er sich nicht gegen die Nato richten dürfte. Auch die Krim wurde dazu «heimgeholt», Dampf aus dem heimischen Kessel zu lassen.

