Unbestritten ist, dass um Begrifflichkeiten gekämpft wird – von Asyltourismus bis Mohrenkopf. Ebenso ist unbestritten, dass Agendasetting und Framing in der medialen Massenkommunikation Einfluss haben. Es ist also naheliegend, wenn ein auf Informationsvermittlung spezialisiertes Unternehmen seine Belegschaft in dieser Hinsicht weiterbilden möchte.

Die Rolle des Vertrauens

Eine andere Frage ist, wie gezielt Framing-Techniken sich einsetzen lassen, um eine bestimmte Wirkung beim Leser zu erzeugen, wie es funktioniert, um das Publikum in die eine oder andere Richtung zu lenken und beeinflussen. Framing-Theoretiker stellen es oft so dar, als müsste man nur das perfekte Vehikel einer Botschaft kreieren, in die Nachrichtensphäre senden, worauf es im Geist des Empfängers eine Taste drückt und die gewünschte Botschaft eins zu eins deponiert. Doch so einfach ist es nicht. Menschen reagieren höchstens in den sozialen Medien wie Roboter auf bestimmte Begriffe. Im echten Leben funktioniert es anders.

Wer nämlich jemanden überzeugen will, tut das weniger auf dem direkten Weg einzelner Botschaften, sondern auf der Basis von Vertrauen. Am Ende ist es so: Wenn der Empfänger dem Sender vertraut, dann ist die Chance grösser, dass er auch zuhört. Wenn das Vertrauen fehlt, dann versucht der Empfänger gar nicht erst zuzuhören und die Logik des Arguments zu verstehen. Sondern er konzentriert sich gleich zu Beginn darauf, was daran nicht stimmen könnte. Der Streit um das Framing-Manual ist dafür das beste Beispiel. Die ARD hätte gut daran getan, das Manual selbst zu veröffentlichen.