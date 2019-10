«Dann wird das Trumps Untergang»

Der Satz schockierte Washington, gestand Mulvaney damit doch ein, dass vom Kongress bewilligte Militärhilfe an die Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar vom Weissen Haus als Druckmittel missbraucht wurde: Die Regierung in Kiew sollte damit gezwungen werden, Donald Trumps Lieblingsverschwörungstheorie nachzugehen. Dass Kiew Schmutz gegen Ex-Vizepräsident Biden und seinen Sohn Hunter sammeln sollte, war bereits aus der Abschrift des Telefonats von Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi ersichtlich gewesen.

Nun aber hatte Mulvaney die Existenz eines Quid pro quos zugegeben, das Trump und seine republikanischen Apologeten bislang vehement abgestritten hatten. Zwar ruderte der Stabschef nur Stunden später hastig zurück, doch es half nichts: Mulvaney hatte live im Fernsehen ein Geständnis abgelegt.

Trump bestreitet

Dieses Geständnis galt freilich nur für jenen Teil der Ukraineaffäre, der sich um eine wilde Verschwörungstheorie rankt. Ihr zu Folge griffen nicht Russen zu Gunsten Donald Trumps 2016 in den US-Wahlkampf ein, sondern ukrainische Offizielle, die dem DNC und Hillary Clinton zu Diensten waren. Anderslautende Erkenntnisse von US-Geheimdiensten sowie der Abschlussbericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller waren demnach Täuschungsmanöver, die an der Wahrheit vorbeizielten.

«Ich möchte herausfinden, was mit dieser ganzen Situation mit Ukraine los ist, man sagt CrowdStrike….man sagt, der Server, Ukraine habe ihn», erklärte Trump in seinem folgenschweren Telefonat mit Selenskyi Ende Juli. CrowdStrike ist eine amerikanische Cybersicherheitsfirma, die im Auftrag des DNC herausfinden sollte, wer im Sommer 2016 in die demokratischen Server eingedrungen war. CrowdStrike machte Russland dafür verantwortlich. Das FBI, mehrere US-Geheimdienste und Mueller ebenso. Der Sonderermittler klagte zwölf Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU deshalb an.

Donald Trump und eine Reihe konservativer Kommentatoren allerdings bestreiten diesen Sachverhalt. Schon vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten im Januar 2017 publizierte das Webportal Breitbart News Verdachtsmomente, wonach sich das DNC mit ukrainischen Politikern verschworen habe, um Schmutz gegen Trumps Wahlkampfleiter Paul Manafort auszugraben.