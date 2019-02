Heute gibt Peking nach Washington am meisten Geld für Waffen aus, auch wenn es noch immer deutlich weniger ist: Die USA haben letztes Jahr 643 Milliarden Dollar in die Rüstung investiert, China vergleichsweise bescheidene 168 Milliarden . Doch das ist doppelt so viel, wie Saudiarabien bezahlt, das auf Platz drei liegt. Und fast dreimal so viel wie Russland, das mit 63 Milliarden auf den vierten Rang kommt.

Zwar haben die USA 2018 nach jahrelangem Rückgang erstmals wieder mehr für ihr Militär ausgegeben. China aber schraubt seine Rüstungsausgaben seit Jahren massiv nach oben. Zwischen 2011 und 2018 stiegen diese um mehr als 78 Milliarden beziehungsweise 87 Prozent .