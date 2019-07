Wie es ist, Terroristen zu pflegen

Ein Mann aus Gaza riss im Juli 1989, auf dem Weg von Jerusalem nach Tel Aviv, das Steuer eines vollbesetzten israelischen Linienbuses an sich und lenkte ihn über eine Klippe. Sechzehn Menschen starben, es gab viele Schwerverletzte. Dass ich selber nicht in diesem Bus sass, war reines Glück. Ich fuhr diese Strecke mehrmals pro Woche, weil ich in Tel Aviv einen Weiterbildungskurs in Physiotherapie absolvierte. Der Anschlag war ein trauriger Höhepunkt der ersten Intifada, dieser über fünf Jahre dauernden gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und der israelischen Armee.