USA und Türkei wenden Krieg unter Nato-Partnern ab

Die USA hatten sich unter Präsident Barack Obama entschlossen, mit den SDF als Partner in Syrien die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu bekämpfen. Sie galten dem Pentagon als kampfstark, diszipliniert und keinerlei ideologischer Nähe zum IS verdächtig – und als die einzige verfügbare Kraft. Washington war damit über das Angebot der Türkei hinweggegangen, von ihr unterstützte syrisch-arabische Milizen in den Kampf zu schicken, die allerdings zum Teil selber radikale Islamisten in ihren Reihen haben. Das Pentagon fürchtete zudem, dass sich die Militäroperation massiv verzögern würde.

Der IS erinnert im Irak an al-Qaida

Die Kurden warnen vor einem «grossen Krieg», sollte es den USA nicht gelingen, die Türkei von dem Einmarsch abzuhalten. «Wir wollen eine politische Lösung und einen Dialog», zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Badran Jia Kurd, einen Berater der kurdischen Selbstverwaltungsorgane. Wenn diese Bemühungen scheiterten, laufe das auf ein «totale und schwere militärische Konfrontation» hinaus. US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte die Türkei vor einem Alleingang gewarnt, jedoch könnten die US-Soldaten militärisch einen Einmarsch der Türkei kaum stoppen.

Das US-Militär fürchtet zugleich um die Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz IS, die Ende 2018 ihre letzten Gebiete in Syrien verloren hat. Weder die irakische Armee noch die SDF sind nach Einschätzung der Amerikaner derzeit allein in der Lage, ein Wiedererstarken der Jihadisten zu verhindern. Das Pentagon schätzt im Quartalsbericht zu der von den USA geführten internationalen Operation Inherent Resolve, dass der IS in Syrien und im Irak nach wie vor 14'000 bis 18'000 Mitglieder hat, unter ihnen bis zu 3000 ausländische Kämpfer.

Der IS habe im zweiten Quartal seine Fähigkeiten als Untergrundorganisation gefestigt und in Syrien wieder an Stärke gewonnen. Die SDF seien begrenzt in ihren Möglichkeiten, Schläferzellen zu bekämpfen, die im mittleren Euphrattal auftreten. Im Irak versuche der IS, in ländlichen Gebieten mit sunnitischer Bevölkerung Fuss zu fassen. Dies erinnert an al-Qaida im Irak nach der militärischen Niederlage gegen die USA. Der IS entstand aus den Überbleibseln der Gruppe, die mit nur noch wenigen Hundert Kämpfern in der Wüste von Anbar in den Untergrundgegangen war.