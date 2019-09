Tunesiens Ex-Herrscher Ben Ali ist tot

Ben Ali stand 23 Jahre lang an der Spitze des nordafrikanischen Staates, den er autoritär regierte. Der Karriere-Soldat war im November 1987 an die Macht gelangt.

Im Dezember 2010 nahmen die Proteste in der arabischen Welt, die als Arabischer Frühling bekannt wurden, mit der Selbstanzündung eines Arbeitslosen in Tunesien ihren Anfang. Nach mehrwöchigen Protesten floh Ben Ali am 14. Januar 2011 ins Exil nach Saudiarabien. 2012 wurde er in Abwesenheit wegen des Todes von Demonstranten während der Revolte zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Arabische Frühling führte auch zum Sturz des damaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak und des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi.