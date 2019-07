Trump: Einigung mit Iran rückt in weite Ferne

Donald Trump glaubt kaum noch an eine Einigung mit dem Iran. «Es fällt mir immer schwerer, ein Abkommen mit dem Iran schliessen zu wollen», sagte der US-Präsident am Montag vor Journalisten im Weissen Haus. US-Aussenminister Mike Pompeo kündigte zudem Sanktionen gegen den chinesischen Ölkonzern Zhuhai Zhenrong an. Das Staatsunternehmen ist der wichtigste Importeur von iranischem Rohöl in China.