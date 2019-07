Palästinenser setzen keine Abkommen mit Israel mehr um

Mahmoud Abbas hat angekündigt, dass die palästinensische Autonomiebehörde keines der mit Israel vereinbarten Abkommen mehr umsetzt. Die Palästinenserführung habe die Entscheidung getroffen, die Abkommen mit Israel «nicht mehr anzuwenden», sagte der Palästinenserpräsident am Donnerstag in einer Rede in Ramallah.