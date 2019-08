Mindestens 14 Tote und 145 Verletzte bei Anschlag in Kabul

Gewaltige Zerstörung

Die Explosion sandte eine gewaltige Rauchwolke in den Himmel über der Hauptstadt. Rund um einen Krater mit mehreren Metern Durchmesser waren zahlreiche massive Betonschutzwände wie Dominosteine umgefallen. Ganze Häuserfronten und Dächer fehlten, mehrere Polizeiautos waren zerstört. Im Anschluss an die Explosion waren laut Zeugen und Webvideos Schüsse zu hören.

This is today in Kabul. Afghans witness such violence from evil soldiers everyday & everywhere Mr @CMShehbaz. As a human & your Muslim brothers & sisters, we deserve a break. We don’t have anything to do with #Kashmir. You can’t imagine the pain & suffering we have gone through. pic.twitter.com/WZOupmOrbF

— Omaid Sharifi-????????? (@OmaidSharifi) August 7, 2019