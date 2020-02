Kaskaden der Krise

In den Regionen, die sowohl erheblich vom Klimawandel bedroht als auch am wenigsten dafür gewappnet sind, wächst auch die Bevölkerung am schnellsten. Bis zum Jahr 2100 werden auf der Welt mehr als zehn Milliarden Menschen leben, schätzt die UNO. In der Sahelzone sind heute bereits zwei Drittel der Menschen jünger als 25 Jahre. Dort, wo die Konkurrenz um Wasser und Land schon jetzt gross ist, wächst die Bevölkerung rapide.

Gerade in Asien und Afrika vertreiben Verteilungskämpfe um immer knappere Ressourcen die Menschen aus ihrer Heimat. In der Hoffnung auf bessere Chancen entscheiden sich viele für ein Leben in den Städten. In 30 Jahren werden 68 Prozent der Weltbevölkerung in urbanen Gebieten leben. Diese Prognose erregt Besorgnis, weil die schnelle Verstädterung in der Regel nicht systematisch abläuft, sondern unkontrolliert. Auch hier spielen schwache staatliche Institutionen eine entscheidende Rolle, weil sie nicht über die nötigen Kapazitäten verfügen, um diesen Prozess zu gestalten. Stattdessen können die Behörden den Zustrom in die Gross- und Hauptstädte kaum bewältigen. Es entstehen informelle Siedlungen und Slums ohne Infrastruktur.

Klimaflucht als Grund für Asyl