Jetzt muss es der ehemalige Armeechef richten

Auch die USA hatten sich 1978 in einem Rechtsgutachten darauf festgelegt, dass zivile Siedlungen in besetzten Gebieten nicht mit dem Völkerrecht vereinbar seien. Auf dieser Grundlage haben US-Regierungen die Siedlungspolitik wiederholt kritisiert. Ex-Aussenminister John Kerry hatte die Siedlungen als «illegal» bezeichnet, was sein Nachfolger Pompeo nun kritisierte. Rechtsfragen zu Siedlungen sollten israelische Gerichte klären.

Gantz befürwortet Frieden

Beilin ist der Ansicht, dass sich die beiden Seiten rasch einigen könnten: «Lösungs- und Kompromissvorschläge sind da, es ist alles vorhanden für ein Abkommen. Wir bräuchten für einen Abschluss nicht allzu viel Zeit.» In Oslo und bei Folgekonferenzen waren Interimsabkommen festgelegt worden mit dem Ziel, dass die von Israel verwalteten Gebiete schrittweise an die Palästinenser übergeben werden und in ein dauerhaftes Abkommen münden – das ist nicht geschehen. «Das war ein harter Schlag», sagt Beilin. Für ihn ist der Oslo-Prozess aber noch nicht tot.

Einig sind sich Beilin und Erekat in der Einschätzung, dass unter Netanyahu keine Fortschritte im Friedensprozess zu erwarten sind: «Netanyahu setzt auf Landraub, Besatzung, Annexion und Siedlungen. Was die Israelis und Palästinenser wirklich brauchen, ist Frieden. Es gibt nur eine Formel: Gleichberechtigung», sagt Erekat.

Nach Einschätzung von Beilin werde es mit den Palästinensern Verhandlungen geben, sollte Benny Gantz demnächst Premierminister werden. Die Frist des Spitzenkandidaten des blau-weissen Parteienbündnisses zur Regierungsbildung läuft am Mittwoch um Mitternacht ab. «Es ist keine Frage, dass dieser Mann Frieden viel stärker befürwortet als Netanyahu. Ich bin sicher, dass er ernsthaft mit den Palästinensern verhandeln würde», sagt Beilin. Gewählt hat er ihn zwar nicht. «Aber man sollte ihm eine Chance geben.»