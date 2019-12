Israel und die Hamas verhandeln im Geheimen

Nun berichteten Medien, der nationale Sicherheitsberater Meir Ben-Shabat habe die Ministerrunde über die bisherigen Fortschritte informiert. Am Mittwoch sollen die Beratungen fortgesetzt werden.

Proteste an der Grenzesollen eingestellt werden

Die Hamas-Führung hat offensichtlich die strategische Entscheidung getroffen, dass nur eine Verständigung mit Israel die schlechte ökonomische Situation im Gazastreifen verbessern kann. Deshalb setzt sie nun auf Diplomatie statt auf Raketen. Um die Verhandlungen nicht zu ge­fährden, hat sich die Hamas ­Mitte November nicht an der Angriffswelle des Islamischen Jihad beteiligt. Nach der gezielten ­Tötung dessen Anführers Baha Abu al-Ata durch die israelische Armee feuerte die zweitgrösste Gruppe mehr als 400 Raketen ab, die auch Tel Aviv erreichten.

Am vergangenen Donnerstag wurde im Gazastreifen verkündet, dass die seit 30. März 2018 andauernden Proteste an der Grenze vorerst eingestellt werden. Erst zum Jahrestag im März soll wieder protestiert werden, ab dann einmal pro Monat. Mindestens 256 Palästinenser waren in den vergangenen Monaten von israelischen Soldaten getötet, rund 20'000 verletzt worden. Angesichts der hohen Opferzahl gab es in der Bevölkerung im Gazastreifen immer mehr Kritik an der von der Hamas kontrollierten Protestbewegung, die ursprünglich von Bürgern gestartet worden war.

Der israelische Generalstabschef befürwortet die Gespräche vor allem mit Blick auf den Iran.

Von Israel wurden zwei Bedingungen für einen längerfristigen Waffenstillstand genannt: Die Hamas sollte weitere Auseinandersetzungen an der Grenze verhindern und ­Raketenangriffe stoppen. Nach Geheimdienst­angaben wurden in diesem Jahr 1500 Raketen auf Israel abgefeuert. Ihrerseits verlangen die Palästinenser nicht nur eine Lockerung, sondern eine Aufhebung der Blockade, die Israel und Ägypten über den Gazastreifen nach der Machtergreifung der Hamas 2007 verhängt haben. Ausserdem fordern sie eine Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge ins heutige Israel.

Israel soll sich bereit erklärt haben, in einem ersten Schritt palästinensischen Arbeitskräften aus dem Gazastreifen Einreisegenehmigungen zu erteilen, die Fischereizone vor dem Küstenstreifen auszuweiten sowie die Lieferung medizinischer Ausrüstung an Spitäler zu ermöglichen. Treibende Kraft für eine Übereinkunft ist auf israelischer ­Seite die Armee. Generalstabschef Aviv Kochavi erklärte jüngst, derzeit sei eine günstige Gelegenheit. Er befürwortet Gespräche auch mit Blick auf die iranische Bedrohung, auf die sich Israel nun ­konzentrieren könne.