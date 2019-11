Israel tötet Führer des Islamischen Jihad

Damit kehrt Israel zur Politik gezielter Tötungen zurück. Armeesprecher Jonathan Conricus erklärte jedoch im Gespräch mit Journalisten, es handle sich um eine einzelne Aktion. Al-Ata sei «eine tickende Zeitbombe» gewesen, es seien unmittelbare Angriffe bevorgestanden. Er sei vorab gewarnt worden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte am Dienstagmorgen, die Entscheidung zur Tötung sei am Sonntag vom Sicherheitskabinett getroffen worden. «Er ist verantwortlich für viele Terrorangriffe und das Abschiessen von Raketen auf Israel in den vergangenen Monaten. Und er hatte die Absicht, weitere Angriffe auszuführen.»

Der von Iran massgeblich gesteuerte Islamische Jihad ist die zweitgrösste Gruppe im Gazastreifen, sie übte wiederholt Kritik am Waffenstillstand, den die regierende Hamas mit Israel nach Vermittlung Ägyptens und der UNO eingegangen ist. Die Hamas hat nicht mehr die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen. Für jene vereinzelten Abschüsse von Raketen, die seit Mai abgefeuert wurden, soll der Islamische Jihad die Verantwortung tragen. Die israelische Armee macht den Islamischen Jihad unter anderem für die Tötung eines ihrer Soldaten bei den Protesten an der Grenze verantwortlich.

Am Dienstagmorgen heulten wegen Raketenalarms Sirenen in den israelischen Gemeinden rund um den Gazastreifen und später im Zentralraum Israels. Dutzende Raketen wurden abgefeuert. Auch in den Nachbarstädten von Tel Aviv, Holon und RishonLeTsion, war Alarm zu hören. Erstmals seit dem Ende des Gazakriegs 2014 wurde in der Dan-Region, zu der auch Tel Aviv gehört, angeordnet, alle Schulen zu schliessen. Grössere Menschenansammlungen wurden verboten. Ein Haus in der Stadt Sderot in der Nähe des Gazastreifens wurde getroffen, es gab keine Verletzten. Wegen befürchteter Vergeltungsangriffe war bereits in der Nacht verkündet worden, dass Schulen auf der israelischen Seite des Gazastreifens geschlossen bleiben, es gibt auch Strassensperren in dem Gebiet.

Wegen der Eskalation wurde ein Treffen des israelischen Sicherheitskabinetts einberufen. Die israelische Armee appellierte an die im Gazastreifen regierende Hamas, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Gleichzeitig stellt sich das Militär auf mehrere «intensive Tage» ein. Das Raketenabwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) wurde auch im Zentralraum Israels aufgestellt.

Baha Abu al-Ata war eine der zentralen Führungsfiguren im Gazastreifen. Er ist Chef des Militärrats der Al-Kuds-Brigaden, des militärischen Arms des Islamischen Dschihads. Er war verantwortlich für die militärischen Aktionen im nördlichen Teil des Gazastreifens und hatte mehrere Hundert Kämpfer unter seinem Kommando, sowie ein Raketenarsenal zur Verfügung. Er soll 2012 bereits einmal einer israelischen Tötungsaktion entkommen sein. Das Gebäude, in dem er sich befand, wurde bombardiert, aber al-Ata überlebte. 2014 wurde sein Haus erneut angegriffen, aber er befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude.