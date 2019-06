EU stellt sich nicht hinter US-Vorwürfe gegen Iran

Ein norwegischer und ein japanischer Tanker waren am Donnerstagmorgen im Golf von Oman evakuiert worden, nachdem es an beiden Schiffen Explosionen gegeben hatte. Die USA und Grossbritannien gaben dem Iran die Schuld für die mutmasslichen Attacken, legten jedoch keine Beweise vor. Der Iran wies jede Verwicklung in die Vorfälle zurück und deutete eine Verantwortung der USA an. Die genauen Umstände sind weiter unklar.

Video: Video soll iranischen Angriff auf Tanker beweisen