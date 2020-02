Er war ein Gottkönig, bis ihn sein Volk zum Teufel wünschte Hosni Mubarak regierte sein Land 30 Jahr lang wie ein Autokrat. 2011 stürzten ihn die Ägypter auf dem Tahrir-Platz. Nun ist er moderne Pharao tot. Thomas Avenarius

Sein Name bleibt verbunden mit seinem Sturz: Ägyptische Revolutionäre reissen in Alexandria ein Mubarak-Plakat herunter, Januar 2011. Fotos: Keystone

Er war ein durchschnittlicher Mensch und ein mittelmässiger Politiker. Erst mit seinem Sturz schrieb er Geschichte: Mohammed Hosni El-Sayed Mubarak. Das politische Ende des ägyptischen Präsidenten markierte einen Umbruch im Nahen Osten, dessen Ende bei seinem Tod noch längst nicht absehbar war – der Durchbruch zu Freiheit und Demokratie, ein islamisches Regierungssystem oder doch erneute Diktatur im wichtigsten Land der arabischen Welt. Gelingt die ägyptische Revolution, haben die arabischen Völker Vorbild und Schrittmacher: Selbstbestimmung statt Knechtschaft, Volksherrschaft statt Autokratie und Diktatur. Dann wäre Mubaraks Name auf immer mit dem verbunden, was er Zeit seines Lebens zu verhindern suchte: Demokratie in einem arabischen Land. Aber neun Jahre nach der Revolution spricht Einiges dafür, das es anders kommt.

Die Bilder dieser Revolution bleiben: Demonstranten, die anrannten gegen Kohorten schwarz uniformierter Polizisten, dabei todgeknüppelt wurden, von Kugeln getroffen, von Panzerwagen erdrückt. Im Tränengasnebel eroberten junge Frauen und Männer jenen Platz im Herzen Kairos, der zum Mythos und Symbol dieser Revolution wurde: Tahrir – der Befreiungsplatz. Dort verwandelten einige hunderttausend Ägypter ihre Revolte in eine von Volk getragene Dauerdemonstration, zwangen sie Mubarak, am 11. Februar 2011 abzudanken. Dass die Armee am Ende gegen ihren Staatschef geputscht und den Starrsinnigen so aus dem Amt gezwungen hatte, schien dieser Revolution nichts zu nehmen: Ägyptens Jugend wollte den Anstoss geben für einen neuen Nahen Osten.

Schmähliches Ende eines Mächtigen

Die Ernüchterung kam ein Jahr später: Die Generale noch immer an der Macht, zusammen mit den Seilschaften des Mubarak-Staats beflissen, das alte System zu restaurieren. Bei den Parlamentswahlen ein Sieg der bestens organisierten Islamisten, die die Revolution nicht gemacht, aber dann geschickt für sich genutzt hatten. Und in weiten Teilen des Volks wachsende Zweifel am Sinn des ganzen Aufstands. Die Wirtschaft am Boden. Diebe, Mörder und Strassenräuber auf den Strassen. Die Kräfte des alten Regimes aufs Dreisteste dabei, die Macht zurückzuerobern, ihr Kandidat bei den Präsidentenwahlen womöglich der Sieger.

Mubarak selbst hatte da seine bitterste Stunde schon hinter sich: Vor Gericht, angeklagt wegen der Todesschüsse seiner Polizei auf mehr als 800 Demonstranten und bedroht von der Todesstrafe. Der gestürzte Staatschef lag während des Verfahrens auf einer Bahre, sie stand in einem Eisenkäfig seitlich vom Richtertisch. Flankiert von seinen mitangeklagten zwei Söhnen liess sich nicht erkennen, ob Mubarak zu schwach war oder nur seinen Widerwillen zur Geltung bringen wollte gegen seine Richter: Geistig halb abwesend lag er auf der Trage, sah Richter, Staatsanwalt und Zeugen, führte bei Fragen die Hand schwerhörig zum Ohr und schwieg die meiste Zeit. Für die Ägypter und für den Rest der Welt war klar: Das war das schmähliche Ende eines einst fast allmächtigen Staatsmanns.

Seine bitterste Stunde: Mubarak im April 2013 während des Prozesses gegen ihn.

Mubarak – der moderne Pharao. Kein Bild könnte abgegriffener sein. Aber der Ägypter sass wirklich 30 Jahre auf seinem Präsidentenstuhl, ungerührt, undurchschaubar, unansprechbar für sein Volk, wie die Steinkolosse vor dem Tempel von Abu Simbel. Das Postkartenmotiv war politische Realität geworden. Als das angebliche Monument aus dem Gleichgewicht geriet, war die Macht in weniger als drei Wochen verloren. Die jüngeren Tahrir-Revolutionäre hatten nie einen anderen Staatschef gekannt als ihn: Seit 1981 hatte Mubaraks Porträt in allen Amtsstuben gehangen, sein Bild überlebensgross an öffentlichen Gebäuden geprangt. In den letzten Tagen seiner Herrschaft wurden diese Bilder vor Fernsehkameras zerrissen, baumelten gehenkte Präsidenten-Puppen auf dem Tahrir. Mubarak, 30 Jahre allgegenwärtig wie ein orientalischer Gottkönig, liess sich nur noch im Fernsehen sehen: Ein alter und kranker Mann, von jeder Fortune verlassen, vom Volk zum Teufel gewünscht.

Vor dem Jubel des Polit-Volksfests auf dem Kairoer Platz wirkten Mubaraks Krisenreden gespenstisch, selbst zerstörerisch: Dreimal verweigerte der Präsident den Rücktritt, redete sich mit seiner «Verantwortung als Landesvater» heraus, machte nur kleinste Zugeständnisse. Erst in der letzten Ansprache entschuldigte er sich für den Tod Hunderter – da waren die Opfer lange begraben. Der Präsident schob seine Schuld auf Ungenannte. Mubarak zeigte sich seinem Volk bis zum Ende als der unumschränkte Herrscher, der er nicht mehr war. Mit seinen Reden zerstörte er den eigenen Mythos. Mit jedem Auftritt verschwamm das Image vom allmächtigen Autokraten weiter, schob sich der Eindruck eines unberechenbaren, realitätsfernen Greises in den Vordergrund. Mubarak stellte seinen Stolz und seine «Ehre als Offizier» über alles. Ein Autokrat, der gewillt war, sein Land in den Abgrund zu reissen: Der Pharao sass im Führerbunker.

In seinen dunkelgrauen Anzügen sah der Staatschef bei jedem seiner TV-Auftritte körperlich noch schwächer aus, geistig noch weiter vom Tahrir entfernt. Bei der letzten Ansprache schaute er an der Kamera vorbei, trat die Macht an seinen Vizepräsidenten Omar Suleiman ab und ernannte sich zum Ehrenpräsidenten: «Ich bleibe bis zum Ende meiner Amtszeit im September.» Mit jedem weiteren Satz verzerrten sich auf dem Tahrir hunderttausende Gesichter. Die Bürger waren erst sprachlos, dann entsetzt, schliesslich zornig: Der Staatschef sprach noch, da hielten viele ihren Schuh in der Hand – die allarabische Geste tiefster Verachtung. In diesem Moment verstanden die Armee-Generale, dass Mubaraks Zeit vorbei war, dass er das Regime – und damit sie selbst – gefährdete und ein Putsch für sie die einzige Lösung war.

Vielleicht hätte Mubarak zu Beginn der Proteste auf dem Tahrir erscheinen müssen. Stattdessen schickte er seine Prügelpolizei.

Die Zeitung «Al-Dostur» hatte Mubaraks Ägypten kurz vor der Revolte «den Polizeistaat par excellence» genannt: Ein Heer von Uniformierten, Ziviloffizieren und Spitzeln kontrollierte das Volk. Mindestens 1,4 Millionen Mann stark waren die Polizei- und Sicherheitskräfte, die die knapp 85-Millionen Bürger überwachten. Das waren mehr Polizisten und Spitzel als Ägyptens Armee Soldaten hat. Eindämmen konnten das Schlägerheer den Aufstand nicht. Nach einer Orgie der Gewalt und hunderten Toten brach der Polizeiapparat zusammen, nahmen Mubaraks Schergen Reissaus, nutzte die Armee ihre Chance und stellte sich an die Spitze jenes Umbruchs, den sie verhindern wollte und bis heute erfolgreich verhindert.

Vielleicht hätte der Autokrat das Ruder noch herumreissen können. Vielleicht hätte Mubarak zu Beginn der Proteste auf dem Tahrir erscheinen, sein erstarrtes Image mit Leben füllen müssen. Stattdessen schickte er seine Prügelpolizei. Dabei war er gross geworden als Politiker, der die Sprache des Volkes sprach. Einer, der auf Schultern klopfen und Kinder hätscheln konnte. Ein Kampfpilot und Kriegsheld – an Mubaraks persönlichem Mut hatte kaum ein Ägypter gezweifelt. Zu Anfang der Revolte hatten die Meisten noch einen Rest von Respekt vor ihm, fürchteten ihn noch alle ausser den wenigen Tausend zu allem entschlossenen Demonstranten auf dem Tahrir. Zu diesem Zeitpunkt hätte Mubarak leicht seinen Innenminister für die Gewaltorgie verantwortlich machen können: Ein Bauernopfer, der Klassiker im Politikgeschäft.

Aufruf zum Vatermord

Aber Aufstand war nicht die Welt des Hosni Mubarak. Widerstand gegen die Polizei, Widerworte gegen den Patriarchen – das war Aufruf zum Vatermord. Die steigende Zahl der Toten spornte die Protestierenden nur an. Nach 30 Jahren im Präsidentenpalast, umgeben von Speichelleckern und Stichwortgebern, verstand der Staatschef nicht, was sich abspielte. An seiner Seite standen seine überehrgeizige Ehefrau Suzanne Thabet und sein jüngerer Sohn Gamal, den die Mutter zum Thronfolger machen wollte: Der Präsident hatte jedes Gefühl verloren für Volk und Land.

Die letzten Stunden des Aufstands waren für den 82jährigen hässlich. Anstatt ihrem Vater beizustehen, hatten Gamal und sein älterer Bruder, ein schwerreicher Geschäftsmann, sich im Streit um das weiter Vorgehen vor den Augen des Vaters geprügelt, berichten ägyptische Medien. Fassungslos habe Mubarak in diesen Stunden Al-Jazeera gesehen, im Fernsehen den Volkszorn auf dem Tahrir verfolgt, während sein Sohn Gamal ihn über das Ausmass des Aufruhrs noch immer zu täuschen versuchte. Gamal soll es gewesen sein, der seinen Vater gezwungen habe, jene Rede zu halten, die die Ägypter vollends kompromisslos hatten: Kein Rücktritt, nur scheibchenweise Zugeständnisse. Alaa, der andere Bruder, habe gebrüllt: «Welcher Esel hat den Text geschrieben?». Danach habe der Alte seinen Sohn Gamal beschimpft: «Du und deine Mutter – ihr seid der Grund für meine Lage.»

Nach Mubaraks Rücktritt feierten die Ägypter auf dem Tahrir-Platz, dem Schauplatz der Revolution.

Dass der Staatschef angezählt war, wussten schon vor der Revolte alle. Mubaraks Krankengeschichte war bekannt geworden: Nach einer Gallenoperation in Heidelberg 2010 zeigte das Staatsfernsehen einen schlappen Staatschef im Morgenmantel, plaudernd mit den Ärzten. Die deutschen Mediziner spielten die ägyptische Komödie mit: «Der Präsident ist von den Auswirkungen des Eingriffs vollständig genesen.» Man habe die Gallenblase und eine gutartige Wucherung entfernt. Der Ägypter hatte in Wahrheit Krebs, das Staatsgeheimnis wurde Allgemeingut. Wer zweifelte, wurde nach der Rückkehr überzeugt: Die Haare, seit Jahren schwarz gefärbt, wurden schütter. Der Gang schleppend. Das Gesicht mit dem breiten Unterkiefer eingefallen. Mubarak sah aus wie seine eigene Mumie, versicherte aber, seinem Land «bis zum letzten Atemzug» zu dienen. Die Frage nach seiner Nachfolge schob er beiseite: «Das weiss allein Allah.»

Im Geiste immer Soldat, hatte Mubarak auch ohne Uniform immer autoritär gedacht und regiert: Ausnahmezustand, Anti-Terror-Gesetz, gefälschte Wahlen. Bei der letzten Präsidentenwahl sollen 88 Prozent der Ägypter für ihn gestimmt haben, bei der Parlamentswahl bekam seine Regierende Nationaldemokratische Partei NDP fast 90 Prozent. Die «Mubarak-über-alles»-Stimmung mit den sowjetischen Potemkin-Ergebnissen war nichts als Propaganda: In Ägypten herrschte Stillstand, wegen Mubarak.

Geboren 1928 in dem kleinen Ort Kafr-El-Meselha im Nil-Delta hatte Mubarak Militärkarriere gemacht, war im Jemen-Krieg geflogen, hatte im Sechs-Tage-Krieg gekämpft. Als Oberbefehlshaber der Luftwaffe im Oktober-Krieg trug er 1973 bei zum Erfolg der Ägypter. In die Macht gekommen war er unerwartet: 1975 hatte Präsident Anwar al-Sadat ihn zu seinem Vize ernannte, hatte Mubarak die Uniform abgelegt. Als Militante Sadat dann im Oktober 1981 ermordeten, fiel die Macht Mubarak zu. Er hatte bei der jährlichen Militärparade in Kairo direkt neben Sadat auf der Ehrentribüne gestanden: Mehrere islamistische Offiziere sprangen auf die Tribüne, erschossen Sadat. Der Vizepräsident übernahm die Macht, verfassungsgemäss, gab sie für die nächsten 30 Jahre nicht mehr ab. Spekulationen, Mubarak selbst sei in den Mord verwickelt gewesen, wurden nie bewiesen. Er selbst aber blieb misstrauisch, ernannte keinen Vizepräsidenten: Misstrauen war einer jener Charakterzüge, die ihm den Machterhalt ermöglichten.

Für Mubarak waren Ideologien nur Instrumente: Nach Bedarf setzte er auf die panarabische Karte, gab den afrikanischen Führer, polierte den verblassten Glanz des Nasserismus auf.

Ein arabischer Machthaber also. Einer, der über das Volk hinweg und am Volk vorbei regiert. Bei all dem war Mubarak kein Kriegstreiber, kein Blutsäufer wie der Iraker Saddam Hussein. Der Ägypter verstand sich eher als Schleusenwärter in einem schwer regierbaren Land: Er drehte an den Stellschrauben und Ventilen eines zutiefst verrotteten politischen Systems. Er verkündete Demokratie und Pluralismus, aber nahm die Oppositionellen an die Kette. Seine Polizisten knüppelte Regimekritiker nieder, folterten sie zu Tode. Der zumindest nach aussen hin auf Gewalt verzichtenden Muslimbruderschaft liess Mubarak politisch Raum, um ihre Mitglieder später doch zu Tausenden zu verhaften. Die Anhänger des Bürgerrechtsbündnisses «Kefaya» und der Opposition durften demonstrieren, bis ihr «Es reicht» ihm zu laut wurde.

Wirklich fürchten wollte Mubarak nur die Islamisten. Selbst Muslim, gab er sich weltlich, versuchte sich nie an plakativer Frömmigkeit. Stattdessen verlas er die Religionsgelehrten von Hand, instrumentalisierte die Scheichs der berühmten islamischen Al-Azhar-Universität, bekämpfte die von den Muslimbrüdern quer durch die Gesellschaft betriebene Islamisierung von unten, war gnadenlos gegenüber Militanten. Mindestens zweimal selbst Ziel fehlgeschlagener Anschläge zerschlug er alle Untergrundgruppen, sperrte jeden auch nur Verdächtigen ein. Die Militanten hatten Ägyptens Wirtschaft durch Terror und Massaker in den Touristenzentren treffen wollen – Mubarak liess sie von Militärgerichten aburteilen, hängen, in Wüstengefängnissen verschwinden. Umso bitterer für ihn, dass die Islamisten – die Muslimbrüder und die radikaleren Salafisten – das Parlament bei der ersten freien Wahl im Sturm eroberten, zwei Drittel der Sitze gewannen, einen Kandidaten für das Präsidentenamt aufstellten.

Ägypten verlor unter ihn an internationalem Einfluss

Für den Pragmatiker Mubarak waren Ideologien nur Instrumente: Nach Bedarf setzte er auf die panarabische Karte, gab den afrikanischen Führer, polierte den verblassten Glanz des Nasserismus auf. Im nächsten Moment schmiegte er sich wieder an Europa und die USA an. So wurde Mubarak Washingtons wichtigster Bundesgenosse in Nahost: Mächtiger als der König des Kleinstaats Jordanien, berechenbarer als die religiös beinharten Saudis, politisch wertvoller als die Glitzer-Scheichs in den Emiraten. Auch mit den Israelis ging Mubarak eigene Wege. Er stand immer zu dem von seinem Vorgänger Sadat ausgehandelten Friedensvertrag mit dem Judenstaat. Gleichzeitig beliess es der Ägypter bewusst beim eiskalten Frieden: Mubarak wusste, dass Israel für die meisten Menschen in Kairo, Assuan oder Alexandria bis heute Feindesland bleibt.

Ägypten verlor unter Mubarak seinen international Einfluss, obwohl er selbst 30 Jahre im Mittelpunkt aller Nahost-Politik stand. Er mischte mit, wenn Israelis und Palästinenser verhandelten, blaffte den feilschenden Palästinenserchef Yassir Arafat an: «Halt den Mund, Du Hund!» Mubarak hatte die USA vor dem Irak-Krieg gewarnt, warf Washington mit Recht vor, mit diesem Krieg nur den Machtzuwachs der Iraner ermöglicht zu haben. Der aussenpolitische Routinier zeigte sich als Innen- und Sozialpolitiker phantasielos. Ihn interessierte der Machterhalt, innere Sicherheit ging vor Bildung, Frauenfragen oder Volksgesundheit.

Was die Wirtschaft anging, war der Präsident entschlossener: Er setzte auf ein Team westlich ausgebildeter Technokraten rund um seinen Sohn Gamal. Die Manager-Minister begannen die bürokratisierte Wirtschaft zu entrümpeln. Sie kappten Subventionen, privatisierten Staatsbetriebe, bauten den Tourismus zur Gelddruckmaschine aus und scheffelten bei all dem Millionen in die eigenen Taschen. Das Wirtschaftswachstum erreichte sieben Prozent, doch die Reformen verschärften Arbeitslosigkeit und Inflation. Mubaraks Versprechen, wonach irgendwann auch die Armen am Wohlstand teilhaben würden, blieb bis zum Schluss unerfüllt.

Al-Assad, Hussein, Arafat – und nun Hosni Mubarak

Angreifbar machte ihn die Nachfolgefrage. Aufgestachelt von seiner Frau suchte er Wege, seinen Sohn ins Amt zu hieven. Mubaraks Verfassungsänderungen waren gedacht als Fundament einer republikanische Monarchie. Gamal, Investmentbanker und Vordenker der Wirtschaftsliberalen, stieg in der Regierungspartei NDP auf, wurde in Washington empfangen. Die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz riefen dann auch mit Grund: «Gamal, richte deinem Vater aus, dass wir Dich hassen!»

Mit Mubarak ist nun der letzte jener Nahost-Autokraten gestorben, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten: Der Syrer Hafis al-Assad, der Palästinenser Yassir Arafat, der Iraker Saddam Hussein. Historische Auslaufmodelle alle miteinander. Bis zu seinem Sturz hatte Hosni Mubarak brutal über Ägypten geherrscht und dabei Frieden und bleierne Stabilität garantiert in einer von Kriegen und inneren Konflikten geplagten Region. Dem Westen hat das gereicht. Dem ägyptischen Volk nicht.