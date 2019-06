Ein Rebell findet seine letzte Ruhe

Vor 17 Jahren wurde der Unabhängigkeitskrieger von angolanischen Regierungssoldaten erschossen und unter einem Baum verscharrt. Erst am Samstag durfte ihn die Familie beisetzen. Etwa 20'000 Menschen sind in sein Heimatdorf Lopitanga gekommen. In einer Feldküche gibt es wässrige Suppe aus riesigen Töpfen und warmes Bier. Zwei Brunnen wurden gebaut, weil es hier in der tiefsten Provinz Angolas kein fliessendes Wasser gibt und keinen Strom.

Auf dem grossen Platz des Dorfes exerzieren junge Frauen und singen revolutionäre Lieder, auf riesigen Transparenten wird die Revolution gepriesen. Jonas Savimbi hätte es wahrscheinlich gefallen, der «ewige Rebell» wurde er auch genannt, weil er den grössten Teil seines Lebens im Busch verbrachte, Lager aufschlagen, Brunnen bohren und seine Leute exerzieren liess – alles für den entscheidenden Kampf ums Vaterland. Bis zu 70'000 Leute hatte seine Unita, erst führte er Krieg gegen die portugiesischen Kolonialisten und nach der Unabhängigkeit 1975 noch 27 Jahre gegen die eigenen Leute, Angolaner gegen Angolaner. Es war Afrikas Dreissigjähriger Krieg, mit etwa einer halben Million Toten.

Die Geister der Vorfahren

«Wir können endlich ein Kapitel schliessen», sagt Rafael Savimbi. Er trägt ein T-Shirt mit dem Foto seines Vaters, wie viele der Trauergäste, die sich am Samstag zu Fuss auf den Weg durch den Busch gemacht haben oder auf den Ladeflächen von Lastwagen hierhergekommen sind. Sie singen, sie lachen, sie tanzen den halben Tag, und immer wieder wischen sie sich die Tränen aus den Augen. «Es ist alles sehr emotional», sagt Rafael Savimbi. In der afrikanischen Kultur sei es die schlimmstmögliche Demütigung, den Angehörigen den Leichnam eines der Ihren vorzuenthalten: Ohne Beerdigung in der Heimat können sie keinen Kontakt zu den Geistern der Vorfahren aufnehmen. «Siebzehn Jahre haben wir es versucht, aber die Regierung hat uns nicht gelassen, so gross war der Hass», sagt Rafael Savimbi.

Angola war eine der Gegenden auf der Welt, die der Kalte Krieg zu einem ziemlich heissen Ort gemacht hat. Die beiden Blöcke kämpften auf dem ganzen Kontinent um Einfluss, Angola war durch seine späte Unabhängigkeit ein Land, das sich noch auf keine der beiden Seiten geschlagen hatte. Jonas Savimbi liess sich einst in China zum maoistischen Buschkrieger ausbilden und nahm dann den Kampf gegen die portugiesischen Kolonialisten auf. Weil es aber bereits eine andere marxistische Befreiungsbewegung gab, die MPLA, die Waffen, Soldaten und Geld aus dem Ostblock bekam, wurde Savimbi halt Antikommunist und treuer Gefährte Washingtons im Kampf gegen das Böse aus Moskau. Auch er bekam Waffen und Geld. Beide Seiten rüsteten sich in einen Wahn, Kuba schickte 50'000 Soldaten über das Meer, die südafrikanische ­Armee rückte mit Panzern und Militärgeheimdienstlern ein.

Erst führte er Krieg gegen die Portugiesen und nach der Unabhängigkeit 1975 gegen die eigenen Leute.

«Es war die beste Zeit unseres Lebens», sagt Daniel de la Rey (69), über die damalige Zeit. Er hat einen schwarzen Anzug an und sitzt in der ersten Reihe der Trauergäste, an seiner Brust baumeln ein paar Dutzend Orden: 1979 hat ihn die südafrikanische Armee in den Krieg geschickt, 1981 riss ihm eine Mine beide Arme ab. Die Armee wollte ihn nach Hause holen und entlassen, Savimbi ihn aber bei sich behalten, ein paar Monate später war er wieder im Dienst. Im Jahr 1983 heiratete er seine Frau, die dann in den Lagern der Unita die Verletzten pflegte. Ein weisses Ehepaar aus der Apartheidarmee verfällt den schwarzen Unabhängigkeitskriegern. «Es gab einen ungeheuren Zusammenhalt, die Unita-Anhänger kamen aus den Dörfern und wollten lernen, wollten in den Kampf ziehen. Ich bin wegen der Menschen geblieben.» Zusammen mit sieben weiteren Veteranen ist de la Rey am Samstag zu Beerdigung gekommen. Drei von ihnen wurden schwer verwundet, aber alle sagen: Angola ist ein Teil von uns. Es war die Zeit unseres Lebens. Sie waren jung, es war ein Abenteuer. Und in der Mitte stand Jonas Savimbi, ein Mann, der auf den Bildern eher wie ein Discogänger aussieht, den breiten weissen Hemdkragen immer über Jacken oder Anzug geschlagen. Er hat uns in die Augen gesehen und in seinen Bann gezogen, sagen die Kämpfer und Sympathisanten von damals.