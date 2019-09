Die Ära Netanyahu neigt sich dem Ende zu

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat im Wahlkampf alle Hemmungen fallen lassen. Er hat die Annexion von Teilen des Westjordanlandes und zuletzt sogar der jüdischen Enklave in der von 202'000 Palästinensern bewohnten Stadt Hebron versprochen. Er hat arabische Wähler des Betrugs bezichtigt und Regeln gebrochen, indem er am Wahltag Umfragen veröffentlicht und Interviews gegeben hat. Sogar Facebook hat ihn gesperrt. Damit hat Netanyahu wieder einmal gezeigt, dass er der Ansicht ist, er stehe über dem Gesetz. All das hat ihm nichts genützt, aber die Demokratie beschädigt.