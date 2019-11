Den Iranern reichts

Tatsächlich kann der Iran den Einbruch der Einnahmen aus den Ölexporten, der von den US-Sanktionen verursacht wird, nicht mehr kompensieren. Teheran hat auf die «Kampagne maximalen Drucks» von Präsident Donald Trump mit einer «Kampagne maximalen Widerstands» reagiert. Greifbare Ergebnisse hat diese Politik, die dem Druck ultrakonservativer Fraktionen und der Revolutionsgarden geschuldet ist, nicht gebracht. Zu dieser Strategie zählen politische oder militärische Provokationen in der Region. Zudem rückt der Iran schrittweise vom Atomabkommen ab, an dem die Europäer ebenso festhalten wollen wie Russland und China. Zuletzt hatte der Iran die Urananreicherung in der verbunkerten Anlage in Fordow wieder aktiviert. Die Europäer sahen sich zu einer Warnung veranlasst und drohten Teheran, den Konfliktlösungsmechanismus aus dem Atomabkommen zu aktivieren.

Kritische Marke Ende Jahr

Dies wäre der erste Schritt, die EU-Sanktionen wieder einzusetzen und das Dossier an den UNO-Sicherheitsrat zurückzuverweisen. Aus Diplomatenkreisen heisst es, dies werde unvermeidlich, wenn der Iran die theoretisch benötigte Zeit zum Bau einer Atomwaffe auf unter ein Jahr verkürze. Diese Zeitspanne ist im Abkommen zwar nicht genannt. Die Beschränkungen sind aber so ausgelegt, dass sie zusammengenommen diesen Effekt erzielen. Wenn der Iran weiter wie zuletzt Uran produziert, wird es diese Marke zum Jahreswechsel erreichen (was das heissen würde, lesen Sie hier).

Noch wollen die Europäer die von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron gestartete Vermittlungsinitiative zwischen den USA und dem Iran nicht aufgeben. Macron schlägt vor, dass Trump wieder Ausnahmegenehmigungen an Drittländer erteilt, iranisches Öl zu kaufen. Dafür müsste der Iran bereit sein, dauerhafte Beschränkungen seines Atomprogramms zu akzeptieren und über seine umstrittene Regionalpolitik ebenso zu verhandeln wie über sein Raketenprogramm. Der Oberste Führer Ayatollah Khamenei schliesst Gespräche mit den USA jüngst kategorisch aus. Doch der Druck auf ihn und Präsident Rohani steigt. Denn die Proteste wenden sich nicht gegen die USA, sondern gegen das eigene Regime.