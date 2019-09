Chaos und Verletzte bei Trauer um Mugabe

Das Chaos brach aus, als sich die Trauernden für eine letzte Ehrerweisung am Sarg des umstrittenen Langzeitherrschers einreihen wollten. Der Leichnam war zuvor per Militärhelikopter in das Stadion eingeflogen worden.

Mugabes Leichnam wird mit einem Militärhelikopter ins Stadion gebracht. Foto: Reuters

Mugabes Leichnam war am Mittwoch in Harare eingetroffen. Der Langzeitherrscher starb vergangene Woche 95-jährig in Singapur, wo er sich zur medizinischen Behandlung aufgehalten hatte. Mit dem Tod Mugabes ging in dem völlig verarmten südafrikanischen Land eine Ära zu Ende. In Nachrufen wurde er als Freiheitsheld gewürdigt, aber auch als machthungriger Despot getadelt.