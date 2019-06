Besatzung hat den Iran verlassen

Zwei Tage nach den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman ist die Besatzung des norwegischen Tankers «Front Altair» in den Vereinigten Arabischen Emirate eingetroffen. Ein Sprecher der Reederei Frontline teilte am Samstag mit, die 23 Besatzungsmitglieder seien von der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas in die Emirate geflogen und am Flughafen von Dubai gelandet. Es gehe ihnen allen gut und sie seien im Iran gut behandelt worden.