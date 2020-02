Abbas vergleicht Trumps Nahost-Plan mit «Schweizer Käse»

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump vor dem UNO-Sicherheitsrat entschieden zurückgewiesen. «Wir lehnen den israelisch-amerikanischen Plan ab», sagte Abbas am Dienstag in New York.

Das Vorhaben stelle die «legitimen Rechte der Palästinenser» in Frage. Ein Palästinenserstaat ohne Ost-Jerusalem als Hauptstadt und mit einem «zerstückelten» Territorium sei nicht hinnehmbar, sagte Abbas und hielt eine Karte mit dem US-Vorschlag für einen künftigen Palästinenserstaat in die Höhe.