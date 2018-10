Wo die saudischen Petrodollars überall hinfliessen

Wo die saudischen Petrodollars investiert sind – zum Vergrössern anklicken. (22. Oktober 2018) Quelle: Unternehmen Bloomberg / Grafik: FuW, ck

Die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi schockiert die Weltöffentlichkeit. Gemäss türkischen Medienberichten soll der Kolumnist der «Washington Post» im saudischen Konsulat in Istanbul von einem aus Saudiarabien angereisten Spezialkommando gefoltert und hingerichtet worden sein.

Führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft reagieren auf den Fall Khashoggi mit der Absage ihrer geplanten Teilnahme an der internationalen Konferenz Future Investment Initiative (FII), die ab Dienstag in Riad stattfindet. Zu ihnen zählen BlackRock-Chef Larry Fink, Jamie Dimon (JPMorgan) oder IWF-Chefin Christine Lagarde. Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam hat seinen Besuch in Riad ebenfalls abgesagt, obwohl seine Bank als strategische Partnerin im Programm der Konferenz aufgeführt ist.

Eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Westen und Saudiarabien könnte weitreichende wirtschaftliche Folgen haben. Schliesslich ist Saudiarabien nicht nur die dominierende Wirtschaftsmacht der arabischen Welt und der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz im Nahen Osten, sondern auch Öllieferant, wichtiger Kunde der Waffenindustrie und Investor in zahlreichen westlichen Unternehmen.

In der Schweiz sind Investoren aus Saudiarabien seit den Achtzigerjahren an Credit Suisse beteiligt. An der Hotelkette Mövenpick besassen die Saudis bis zum Verkauf an die französische Accor ein Drittel. Dieses Jahr hat Saudi Basic Industries (Sabic) 25 Prozent der Clariant-Aktien übernommen. Sabic wurde in den Siebzigerjahren auf königlichen Erlass gegründet und ist zu 70 Prozent im Besitz des Staates.

In den USA wird das halbe Silicon Valley von den saudischen Petrodollar genährt. Schon 1997 kaufte Prinz Al-Walid für 115 Millionen US-Dollar 5 Prozent der Apple-Aktien. Der saudische Staatsfonds hält 5 Prozent an Tesla; KHC, die Beteiligungsgesellschaft von Prinz Al-Walid, ist die zweitgrösste Aktionärin des Kurznachrichtendiensts Twitter. Gemäss dem «Wall Street Journal» ist Saudiarabien der wichtigste Einzelinvestor für amerikanische Start-ups. Seit 2016 seien mindestens 11 Mrd. US-Dollar saudischer Gelder direkt oder indirekt über den Vision Fund von Softbank in junge US-Tech-Firmen geflossen. Geld bekommen haben etwa der Fahrdienst Uber, der Dienstleister für gemeinsame Arbeitsplätze WeWork oder Magic Leap, der Pionier für Augmented-Reality-Geräte. Zum Portfolio des Vision Fund gehören auch Anteile an Slack, DoorDash oder Nauto.

Das saudische Geld war stets willkommen, auch wenn das Königreich nie einen besonders guten Ruf hatte. Fünfzehn der neunzehn Flugzeugentführer bei den Angriffen vom 11. September waren Saudis. Saudiarabien finanzierte extreme sunnitische Gruppierungen im Syrienkrieg und führt in Jemen einen Krieg ohne Rücksicht auf zivile Opfer.

Durch den medienwirksamen Fall Khashoggi könnte saudisches Geld aber plötzlich zu einem Reputationsrisiko werden. Noch im August verkündete Elon Musk über Twitter triumphierend, dass er nach Gesprächen mit den Saudis die Finanzierung für die Dekotierung von Tesla gesichert habe. Ein solcher Tweet sei heute nach dem Fall Khashoggi nicht mehr vorstellbar, findet Louis-Vincent Gave, Mitgründer der Beratungsfirma Gavekal Research. Die Tatsache, dass saudisches Geld nicht mehr willkommen ist und das Land gemieden wird, sei für die US-Tech-Industrie ein «Game Changer». Jetzt müsse sie einen anderen Sponsor finden, der die oftmals negativen Cashflows finanziert.

Einer der Ersten, die sich von Saudiarabien distanziert haben, ist der Unternehmer und Virgin-Gründer Richard Branson. Auf der Virgin-Internetseite schrieb er, westliche Unternehmen müssten die Geschäftsbeziehungen zu Saudiarabien neu überdenken, sollten die Medienberichte über die Ermordung von Jamal Khashoggi stimmen. Branson hat die Gespräche über eine Investition der Saudis in seine Raumfahrtprojekte beendet.

«Wenn die Berichte über die Ermordung stimmen, müssen wir im Westen unsere Geschäftsbeziehungen mit dem saudischen Königreich überdenken.»Richard Branson, Gründer der Virgin-Gruppe

Storniert ist auch der Plan für eine strategische Partnerschaft zwischen dem Virgin-Unternehmen Hyperloop One und dem Königreich zum Aufbau eines Hochgeschwindigkeitstransportsystems in Saudiarabien. Das Beispiel zeigt, dass durch den Fall Khashoggi auch die Reformpläne Saudiarabiens durcheinandergeraten. Um die ehrgeizigen Ziele im Rahmen der Vision 2030 zu erreichen, ist das Land auf die Kooperation und Partnerschaften mit ausländischen Unternehmen angewiesen.

Ölpreis hat bislang nicht reagiert

Der Ölpreis hat auf die Verstimmung zwischen dem Westen und Saudiarabien erstaunlich wenig reagiert. Ein Fass der Sorte Brent wird immer noch zu rund 80 Dollar gehandelt. Als weltweit grösster Erdölexporteur und führendes Opec-Mitglied hat Saudiarabien den Ölpreis faktisch in der Hand. In den vergangenen Monaten hat es über 10 Millionen Fass pro Tag gefördert, so viel wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak zusammen. Eine drastische Reduktion der saudischen Fördermenge könnte das Erdöl deutlich verteuern.

Turki Aldakhil, Chef des regierungsnahen Nachrichtenkanals Al-Arabiya, drohte unter dem Titel «Die USA schneiden sich ins eigene Fleisch» offen mit dieser Option. Der US-Präsident werde schon bei einem Ölpreis von 80 Dollar nervös. Es sollte aber ja niemand ausschliessen, dass der Preis auch auf 200 Dollar pro Fass oder das Doppelte davon steige, zündelte er. Sogleich distanzierten sich saudische Regierungsvertreter von Aldakhil und betonten, dass das Königreich ein verlässlicher Partner bleiben werde.

Das letzte Mal, als Saudiarabien seine Macht als wichtigster Ölproduzent politisch einsetzte, war im arabisch-israelischen Krieg 1973. Im Zug des Ölembargos vervierfachte sich der globale Erdölpreis innerhalb weniger Monate. Viele westliche Volkswirtschaften litten danach unter hoher Inflation und glitten in eine Rezession. Auch jetzt könnte ein deutlich höherer Ölpreis der Weltwirtschaft schaden. Die USA sind unterdessen aber selbst ein bedeutender Erdölproduzent und würden von höheren Preisen sogar profitieren. Im Streit mit den USA wäre es für die Saudis daher keine sinnvolle Strategie, die Ölwaffe abzufeuern.

