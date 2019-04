Viele Hinrichtungen bleiben ein Staatsgeheimnis

Mindestens 690 Menschen in mindestens 20 Ländern wurden im vergangenen Jahr nach Angaben von Amnesty International (AI) hingerichtet. Allerdings umfasst der am Mittwoch veröffentlichte Bericht der Menschenrechtsorganisation zu Todesstrafen im Jahr 2018 nur die dokumentierten Exekutionen. AI schätzt, dass allein in China, das keine offiziellen Zahlen herausgibt, «tausende» Menschen hingerichtet wurden – mehr als im Rest der Welt zusammengenommen.