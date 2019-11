Video zeigt Raketen-Angriff auf israelische Autobahn

Gezielte Tötung auch in Damaskus?

In Damaskus schlugen am Morgen nach Angaben der staatlichen syrischen Agentur Sana zwei Raketen in einem Wohnsitz des Dschihad-Führers Akram Al-Adschuri ein. Neben Al-Adschuris Sohn sei auch eine zweite Person ums Leben gekommen. Abu al-Ata war ein Anführer der Al-Kuds-Brigaden, des bewaffneten Arms des Islamischen Jihad im Gazastreifen. Sie gilt als zweitstärkste Extremistenorganisation nach der islamistischen Hamas. In der Vergangenheit hatten beide Organisationen blutige Terroranschläge in Israel verübt.

In der Vergangenheit hatte Israel immer wieder gezielt militante Palästinenser getötet, darunter auch Führungsmitglieder der Hamas. Nach dem Gaza-Krieg 2014 hatte das Militär im Rahmen einer Waffenruhe diese Praxis jedoch weitgehend unterlassen.

Israel hatte während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und den Gazastreifen erobert. Es hat vor zwölf Jahren eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitsinteressen. Die Hamas wird von der Europäischen Union, Israel und den USA als Terrororganisation eingestuft – nicht aber von der Schweiz. Die Hamas hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahnen geschrieben.