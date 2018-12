Das US-Militär hat den Angaben aus Damaskus widersprochen, wonach die syrische Armee in die nordsyrische Stadt Manbij einmarschiert sei. Die US-geführte Koalition habe keine Anzeichen für einen militärischen Führungswechsel in Manbij, sagte der Sprecher des US-Zentralkommandos, Earl Brown, am Freitag in Washington.