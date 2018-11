USA verkaufen Saudiarabien Raketen für 15 Milliarden

Die US-Regierung stimmte dem Verkauf von 44 Abschussrampen sowie von Raketen des Flugabwehrsystems THAAD an Saudiarabien zu, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf das US-Aussenministerium berichteten. Demnach wurde die Vereinbarung am Montag unterzeichnet. Der Wert der Waffen beläuft sich auf 15 Milliarden Dollar.