USA erkennen Israels Souveränität über Golan-Höhen an

Hier in Mishmeret, etwa dreissig Kilometer nördlich von Tel Aviv, lebte Familie Wolf. Die Grosseltern Robert und Susan Wolf, die aus Grossbritannien nach Israel eingewandert waren, ihre Tochter, ihr Sohn mit seiner Frau, dem sechs Monate alten Baby und einem dreijährigen Kind. Sohn Daniel hatte am Montag gegen 5.20 Uhr die Sirenen gehört, seine Eltern und den Rest der Familie geweckt. Bis auf die Grossmutter waren alle schon im Schutzraum, als die Rakete einschlug. «Wenn wir es nicht rechtzeitig dorthin geschafft hätten, wäre unsere Familie ausgelöscht worden», sagt Wolf.

Nachbarn berichten, dass sie erst durch die Explosion wach geworden seien, nicht durch den Raketenalarm. Am Morgen gab es heftige Gewitter in der Region. Durch den Raketeneinschlag wurden auch Fahrzeuge und Häuser in der weiteren Umgebung beschädigt. Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) hat nicht reagiert. Nicht nur die Bevölkerung wurde von dem Raketenbeschuss überrascht, sondern auch Israels Militär.

Die Hamas sieht sich mit Protesten konfrontiert, möglicherweise soll die Rakete davon ablenken.

Für diese Woche war eine Intensivierung der Auseinandersetzungen erwartet worden – aber an der Grenze zum Gazastreifen. Vor einem Jahr, am 30. März 2018, hatten die Proteste begonnen, bei denen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 260 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet und Tausende verletzt worden sind.

Netanyahu im Weissen Haus

Nun sind aber zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen Raketen auf zentral gelegene Gebiete in Israel abgefeuert worden. So weit war eine Rakete seit dem Ende des Gazakriegs 2014 nicht mehr über israelisches Gebiet geflogen. Mishmeret liegt ungefähr 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Wie schon nach dem Raketenbeschuss von Tel Aviv behauptete die Hamas auch diesmal, die Rakete sei irrtümlich losgegangen – wegen des schlechten Wetters. Die auf Tel Aviv gerichtete Rakete war eine Fajr-5, die aus iranischer Produktion stammt und in einem Feld im benachbarten Holon einschlug. Die andere landete im Meer. Diesmal soll es eine von der Hamas in Eigenbau hergestellte Rakete J80 gewesen sein. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde die Rakete im Süden des Gazastreifens bei Rafah von einem Posten der Hamas aus abgeschossen und hatte bis zum Einschlag eine Entfernung von 120 Kilometern zurückgelegt.

Hamas-Funktionäre beteuerten, sie hätten kein Interesse an einer Eskalation. Ausserdem würde weiter über einen Waffenstillstand mit den ägyptischen Vermittlern verhandelt, die auch am Montag im Gazastreifen erwartet wurden. Nach Einschätzung von israelischen Sicherheitsexperten könnte eine Gruppe innerhalb der Hamas dafür verantwortlich sein, die ohne Wissen der Führung agiert. Das hiesse, dass die seit 2007 im Gazastreifen regierende Hamas, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird, die Lage nicht mehr unter Kontrolle hat. Die Hamas sieht sich derzeit mit breiten Protesten der Bevölkerung in der abgeschlossenen Küstenenklave konfrontiert. Mög­licherweise will sie mit einem Raketenbeschuss von ihren Problemen ablenken.