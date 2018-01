Türkei beginnt «Operation Olivenzweig» gegen Kurden-Miliz

Das türkische Militär hat seine Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Ziel sei es, Afrin von der kurdischen Unterdrückung zu befreien, teilte der türkische Generalstab am Samstag mit. Die Türkei mache mit der Offensive unter dem Namen «Operation Olivenzweig» zudem von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch.

Der Einsatz begann offiziell am Samstag um 17 Uhr Ortszeit. Ministerpräsident Binali Yildirim sagte, türkische Kampfjets hätten erste Angriffe auf kurdische Stellungen in Afrin geflogen. Die türkischen Staatsmedien berichteten zudem, dass mit Ankara verbündete syrische Rebellen in den Ort eingedrungen sein.

Die Türkei hat auch Panzer und Soldaten an der Grenze in Stellung gebracht. Ob diese auch einrückten, war zunächst nicht bekannt. Reporter der Nachrichtenagentur AP an der türkischen Grenze konnten am Samstagnachmittag mindestens fünf türkische Jets Richtung Afrin fliegen sehen. Zudem sahen sie einen Konvoi mit Bussen, in denen mutmasslich mit Ankara verbündete Rebellen sassen. Teil des Konvois waren auch LKW mit montierten Maschinengewehren.

Video: Operation Olivenzweig

Türkei startet Kampfeinsatz gegen Kurdenmiliz in Syrien. (Video: Reuters)

Seit Freitag schoss die Türkei bereits mit Artilleriefeuer auf Afrin, nach Angaben des Militärs als Reaktion auf Beschuss durch Kämpfer der syrisch-kurdischen Miliz YPG. Die Regierung in Ankara sieht die YPG als verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK an und will verhindern, dass sich die Gruppe entlang der Grenze langfristig Territorium sichert.

Grosses politisches Risiko

Die militärische Operation in Afrin birgt für die Türkei allerdings grosses politisches Risiko. Denn die USA unterstützen die Kurden-Miliz und auch Russland hatte sich der YPG zuletzt angenähert. Wegen der türkischen Offensive hat Russland seine Soldaten am Samstag aus dem umkämpften Gebiet abgezogen. Damit sollten «mögliche Provokationen» vermieden und eine «Bedrohung für Leben und Gesundheit der russischen Soldaten» ausgeschlossen werden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau.

In Afrin halten sich Schätzungen zufolge 8000 bis 10'000 YPG-Kämpfer auf. Zudem leben dort rund 800'000 Zivilisten, die zum Teil aus anderen Teilen Syriens geflohen sind. Die Befürchtung ist gross, dass auch viele von ihnen im Kreuzfeuer ums Leben kommen könnte.

Yildirim sagte bei einer Rede in der Stadt Bilecik, das Ziel der Operation sei, die PYD, den politischen Arm der Kurdenmiliz, die PKK und die Terrormiliz Islamischer Staat in Afrin auszulöschen.

Erdogan denkt bereits weiter

Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, die Offensive werde nicht mit Afrin enden. Nächstes Ziel sei die Stadt Manbdisch, rund 100 Kilometer weiter östlich. Die von der YPG dominierten und von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte hatten Manbidsch 2016 von der Terrormiliz Islamischer Staat erobert. Erdogan sagte, Washington habe sein Zusagen nicht gehalten, die Kurden-Miliz danach wieder zum Verlassen Manbidschs zu zwingen. «Da Versprechen in Bezug auf Manbidsch nicht gehalten wurden, hat niemand das Recht ein Wort zu sagen», erklärte Erdogan bei einer Rede in der Stadt Kutahya.

An einer anderen Front, in der Provinz Idlib, eroberte das syrische Militär am Samstag den strategisch wichtigen Stützpunkt Abu Suhur, wie das Staatsfernsehen und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichteten.

Der Militärflughafen befand sich einst tief innerhalb des Gebiets, das grossteils von Rebellen des Al-Kaida-nahen Bündnisses Haiat Tahrir al-Scham kontrolliert wird. Durch die Offensive des syrischen Militärs dort wurden nach Angaben der UN auch mehr als 200'000 Zivilisten aus ihren Häusern vertrieben. (AP)