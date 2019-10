Trump lässt die Kurden eiskalt im Stich

Diesmal verkündete Donald Trump den Rückzug nicht per Twitter, wie im Dezember 2018. In einer nüchternen Mitteilung des Weissen Hauses heisst es, der US-Präsident habe mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Die Türkei werde in Nordsyrien einmarschieren und die USA in der unmittelbaren Gegend nicht mehr vertreten sein.