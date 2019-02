Die USA sehen sich trotz des angekündigten Abzugs der US-Truppen aus Syrien weiterhin dem Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verpflichtet. Dies versicherte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (Ortszeit).

Seine Regierung werde «alles Notwendige tun, um jedes Gramm und jede letzte Person dieses IS-Wahnsinns zu besiegen», sagte Trump am Mittwoch bei einer internationalen Grosskonferenz zum Anti-IS-Kampf in Washington.

Trump äusserte in seiner Rede die Erwartung, dass die Miliz schon in den nächsten Tagen ihre letzten Gebiete in Syrien und im Irak verlieren werde. Das US-Militär habe zusammen mit seinen Partnern in der Militärkoalition gegen den IS und den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) nahezu das gesamte ehemalige IS-Territorium in den beiden Ländern befreit.