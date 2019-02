«Wir sind geflohen, als Bomben auch auf unser Dorf fielen. Splitter flogen mir um die Ohren, ich war wie besessen von Angst. Wir sind mit leeren Händen geflüchtet. Mein Mann hatte nur wenig Geld dabei, um den Lastwagenfahrer zu bezahlen, der uns in den Libanon brachte. Das ist vier Jahre her.» So erzählte es eine Syrerin kürzlich einer Reporterin des Senders SWR in einem libanesischen Flüchtlingslager.