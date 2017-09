«Shopping lässt Gehirne der Frauen schrumpfen»

In Saudiarabien hat ein Geistlicher das bestehende Fahrverbot für Frauen mit deren angeblichem «Winzgehirn» gerechtfertigt. Wie Medien des ultrakonservativen Königreichs am Freitag berichteten, löste die Äusserung einen Sturm der Entrüstung aus.

Mittlerweile ist dem Prediger Saad al-Hidschri jegliche religiöse Aktivität in der südlichen Provinz Asir untersagt. Auf einem Video im Internet ist zu sehen, wie der als ranghoher Kleriker bezeichnete Hidschri behauptet, die Gehirne von Frauen seien normalerweise nur halb so gross wie die von Männern.

Saudi Arabia’s ban on women driving must remain because they ‘lack the intellect’ of men… https://t.co/QML2X5GDxE pic.twitter.com/0nNaSzzX8p