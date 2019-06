Saudi-Arabien macht Iran für Tanker-Angriffe verantwortlich

Nach den USA und Grossbritannien hat auch Saudiarabien den Iran beschuldigt, hinter den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman zu stecken. Der Iran habe auf die diplomatischen Bemühungen von Japans Regierungschef Shinzo Abe mit dem Angriff auf zwei Tanker reagiert, sagte der saudiarabische Kronprinz Muhammad bin Salman in einem am Sonntag veröffentlichten Zeitungsinterview. Die Besatzung des norwegischen Tankers «Front Altair» traf unterdessen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein.