Er stellt sich vor als so etwas wie der Maat der MB Nathasha Belle. Um ihn herum werden gerade Motorräder, Maissäcke, Hühner und rohe Fleisch­stücke an Bord gebracht. Ein Träger fällt beim Versuch, eine schwere Tasche auf die Ladefläche zu hieven, ins schlammige Wasser zwischen Boot und Ufer. Der Maat führt zu einer Kabine auf dem oberen Deck. Man habe Glück, sagt er, schon morgen in der Früh lege das Boot ab. Die Kabine ist eine Abstellkammer, in der ein wackliger Schreibtisch steht. «Das richten wir tipptopp her», sagt der Maat. Eine Woche nicht stolpern, nicht arrogant sein, sich nicht mit den Frauen anderer Passagiere einlassen, empfiehlt er. Das müsste zu schaffen sein.