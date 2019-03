Ein starkes Polizeiaufgebot besetzte am Freitag und am Wochenende zentrale Plätze und Strassen in Algier. Zu Ausschreitungen kam es während des Protestzugs nicht, am Abend hinderten die Einsatzkräfte Demonstranten mit Tränengas, vor den Präsidentenpalast oder den Verfassungsrat zu ziehen. Es kam zu Strassenschlachten, laut Gesundheitsministerium wurden 183 Menschen verletzt, einer starb an einem Herzinfarkt. 45 Demonstranten nahm die Polizei fest.

Es gibt Spekulationen, Ex-Aussenminister Lamamra könne Bouteflika ablösen

Begonnen hatten die Proteste zwei Wochen zuvor, organisiert zum Teil über die sozialen Medien. Vergangenen Dienstag hatten Journalisten demonstriert, um zu erreichen, dass sie in den dominierenden Staatsmedien endlich über die Proteste berichten durften. Am Sonntag versammelten sich erneut Zehntausende Menschen in Algier, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Am Freitag hatten sich bekannte Intellektuelle den Protesten angeschlossen, Helden des Unabhängigkeitskrieges wie Djamila Bouhired, die in der Politik eine grosse Rolle spielen, oder etwa der frühere Premierminister Ali Benflis. Der bekannte Schriftsteller Kamel Daoud sagte: «Der grundlegende Wandel ist: Die Menschen haben keine Angst mehr, die Mauer der Angst ist zerbrochen.» Es ist das Gefühl, das Hunderttausende Tunesier beflügelte und Millionen Ägypter auf dem Tahrir-Platz, als sie 2011 aufstanden gegen ihre greisen Autokraten Zine el-Abidine Ben Ali und Hosni Mubarak.

Algeriens Premier Ahmed Ouyahia warnte dunkel vor einem Bürgerkrieg wie in Syrien – das beantworteten die Demonstranten mit solchen Rufen: «He Ouyahia, Algerien ist nicht Syrien!» Es ist schwer vorstellbar, dass Algerien schnell wieder zur Ruhe kommt. Zu tief sitzt die Unzufriedenheit, gehen die strukturellen Probleme der von Öl und Gas abhängigen Wirtschaft: Ein Drittel der Algerier unter 30 Jahren hat keinen Job – und mehr als die Hälfte der Menschen ist jünger als 30.

Allerdings ist die Opposition schwach, zersplittert und zerstritten, eine klare Führungsfigur, hinter der sich die Algerier sammeln könnten, ist nicht erkennbar. Einige Parteien rufen zum Boykott der Wahl auf. Es gibt Spekulationen, der frühere Aussenminister Ramtane Lamamra könne Bouteflika ablösen. Der tauschte am Samstag jedoch nur seinen langjährigen Wahlkampfchef und engen Berater Abdelmalek Sellal gegen Verkehrsminister Abdelghani Zaalane aus, wie die amtliche Nachrichtenagentur APS ohne Angabe von Gründen meldete. Das klingt nicht gerade, als wolle er abtreten. Die Demonstranten jedenfalls werden sich damit kaum zufrieden geben.