«Dies war eine schwierige Entscheidung für die Wahlkommission, aber notwendig für die erfolgreiche Durchführung der Wahlen und die Stärkung unserer Demokratie», sagte Yakubu nach dem Beschluss vor Journalisten. Die Ankündigung kam für die meisten Beobachter völlig überraschend. Die Begründung der Wahlkommission für die erneute Verschiebung blieb insgesamt vage. Im Vorfeld der Abstimmung waren einige Wahllokale angezündet worden.

Massive Kritik

In einer ersten Reaktion kam massive Kritik aus den Wahlkampflagern der stärksten Kandidaten. Das Team von Präsident Muhammadu Buhari nannte die Verschiebung des Wahltermins eine «riesige Enttäuschung», wie aus einer in der Nacht verbreiteten Erklärung hervorging, in der zudem dem Lager des schärfsten Herausforderers Atiku Abubakar die Schuld an der Verzögerung unterstellt wurde. Abubakars Team wiederum sah hinter der Verschiebung einen Plan zur «Entrechtung der Nigerianer», wie die «Premium Times» berichtete.

Die letzten Wahlen 2015 in Afrikas bevölkerungsreichstem Land waren verschoben worden, aber mit etwas grösserem Vorlauf. Zudem war der Schritt damals erwartet worden. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in dem westafrikanischen Staat sollen nun am Samstag nächster Woche stattfinden, Abstimmungen zu Gouverneuren und Parlamenten der Bundesstaaten sind jetzt für 9. März geplant.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Nigerias Staatschef Muhammadu Buhari bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf Rennen mit seinem Herausforderer Atiku Abubakar. Rund 84 Millionen Nigerianer sind wahlberechtigt. Der konservative und asketisch wirkende Buhari (76) verspricht den Wählern bessere Infrastruktur sowie einen entschlossenen Kampf gegen Korruption und radikale Islamisten. Der eher liberale Unternehmer Abubakar (72) will die Wirtschaft liberalisieren und damit Wachstum und Millionen Arbeitsplätze schaffen.

Erstmals sind die Kandidaten der beiden grossen Parteien Muslime aus dem Norden des Landes. Die Hälfte der Nigerianer ist Schätzungen zufolge muslimischen Glaubens, fast ebenso viele sind Christen. Die Religion der Kandidaten ist in Nigeria immer von Bedeutung. Der konservative Buhari ist im muslimischen Norden beliebter, Abubakar muss für einen Sieg den eher christlichen Süden gewinnen.