Parlament und Regierung rücken nach rechts – und werden religiöser

«Kollaps der Linken»

Als «nächste Phase» sollen Teile des von israelischen Truppen besetzten Westjordanlandes annektiert werden. In einem ersten Schritt soll die israelische Rechtsprechung auf Siedlungen ausgedehnt werden.

Bereits zu Jahresbeginn hatte Yuli Edelstein, Sprecher der Knesset und Nummer zwei auf der Likud-Liste, diesem Vorhaben höchste Priorität nach der Wahl zugemessen: «Wir haben in der nächsten Knesset die grosse Aufgabe, die Souveränität über die Siedlungen in Judäa und Samaria zu erklären. Noch vor einigen Jahren wurde jeder, der darüber sprach, als vollkommen verrückt angesehen. Wir haben das in den letzten Jahren in ein Mainstream-Thema verwandelt.» Nach Ansicht der Siedlerbewegung «bedeutet dieser starke Wahlausgang für die Rechten und der Kollaps der linken Fraktionen den Tod für einen palästinensischen Staat».

Avigdor Lieberman, der mit dem Austritt seiner nationalen Partei Unser Haus Israel aus der Koalition die vorgezogenen Wahlen ausgelöst hatte, stellte Netanyahu am Mittwoch bereits Bedingungen für ein Mitwirken im Kabinett. Er habe wegen seiner Ansicht nach zu grossen Zugeständnissen gegenüber der Hamas und einem zu wenig entschlossenen Eingreifen im Gazastreifen die Regierung verlassen, erklärte Lieberman. Der ehemalige Verteidigungsminister verlangte klare Abmachungen in der Sicherheitspolitik.

Militäroperation gefordert

Lieberman hatte wiederholt eine militärische Operation im Gazastreifen verlangt nach dem Beschuss israelischer Gebiete durch Raketen, die aus der Küsten­enklave abgefeuert worden waren. In der vergangenen Legislaturperiode hatte Netanyahu seine Zustimmung zu einer Militäroperation verweigert und nach Liebermans Ausscheiden selbst das Amt des Verteidigungsministers übernommen. Auch das oberste Gericht muss damit rechnen, dass seine Arbeit eingeschränkt wird. Schon in der vergangenen Legislaturperiode gab es Versuche, in der Knesset eine sogenannte Überstimmungsklausel zu verabschieden, die dem Parlament erlauben würde, Urteile des obersten Gerichts zu revidieren. Damit würde das in einer liberalen Demokratie zentrale System der gegenseitigen Kontrolle beschädigt. Der oberste Gerichtshof hatte häufiger Einspruch gegen Entscheidungen der Regierung erhoben.

Im Parlament gibt es allerdings mit Blau-Weiss auch eine deutlich gestärkte Oppositionspartei, die mit Netanyahus ­Likud fast gleichauf liegt. Die Arbeitspartei, die 2015 gemeinsam mit Tzipi Livnis Bewegung als Zionistische Union auf Platz zwei gelandet war, verlor rund drei Viertel ihrer bisherigen Wähler.

In der Arbeitspartei wurde am Mittwoch bereits die Ablösung von Parteichef Avi Gabbay ge­fordert. Auch die linke Meretz-Partei landete auf einem historischen Tiefstand. Wie unterschiedlich Tel Aviv und Jerusalem sind, zeigen auch die Wahlergebnisse: In Tel Aviv hatten zwei Drittel für Blau-Weiss und die linken Parteien gestimmt, in ­Jerusalem drei Viertel für Likud, rechte sowie auch ultraorthodoxe Parteien.