Netanyahus Wahlversprechen für die Rechten

Bisher war Netanyahu vor dem Versuch einer Annexion des Westjordanlands zurückgeschreckt. Die NGO Jesch Din führte am Wochenende auf, dass allein in der bisherigen Legislaturperiode 25 Anträge auf Annexion von zumindest Teilgebieten in der Knesset eingebracht worden seien. Aber keine dieser Gesetzesinitiativen wurde dann beschlossen. Trumps einseitiger Schritt wurde als Wahlgeschenk an Netanyahu interpretiert und von allen EU-Staaten und der Arabischen Liga als Bruch des Völkerrechts verurteilt.

Jonathan Rynhold, Professor für politische Studien an der Bar-Ilan-Universität, interpretiert Netanyahus Ankündigung als Versuch der Wählermobilisierung im Wahlkampffinale: «Netanyahu versucht, Wähler aus dem rechten Lager für den Likud zu gewinnen. Er schaut sich die Umfragen an und sieht, der rechte Block ist grösser als der andere. Darüber muss er sich keine Sorgen machen. Aber er will, dass der Likud auch die stärkste Partei wird.»

Gantz liegt vorn, trotzdem könnte Netanyahu gewinnen

Denn in den meisten Umfragen liegt Gantz mit seinem blau-weissen Bündnis vorne. Allerdings wird einhellig prognostiziert, dass das rechte Lager mehr als die Hälfte der aus 120 Sitzen bestehenden Knesset besetzen kann und damit die besseren Chancen hat, eine Koalition zu bildet. Den Auftrag zur Regierungsbildung vergibt Präsident Reuven Rivlin. Bisher war es Tradition, zuerst jenen Politiker mit dem Auftrag zu betrauen, dessen Partei die meisten Stimmen hat.

«Netanyahu ist paranoid, dass der Präsident ihn nicht als Ersten fragen wird, eine Koalition zu bilden. Deshalb will er unbedingt mit seinem Likud vorne liegen«, erklärt der Politikwissenschaftler Rynhold. Netanyahu ziele vor allem auf Wähler des früheren Verteidigungsministers Avigdor Lieberman, der mit seinem Rückzug aus der Koalition den vorgezogenen Wahltermin ausgelöst hat.

Dessen nationalistische Partei »Unser Haus Israel« kämpft darum, die Hürde von 3,25 Prozent für den Wiedereinzug in die Knesset zu überspringen. »Wenn diese Partei es über die Schwelle schafft, dann bekommt sie vier Sitze mindestens. Wenn das nicht gelingt, dann landen diese Wählerstimmen im Mülleimer. Netanyahu will Wähler überzeugen, sicherheitshalber für ihn zu stimmen.«